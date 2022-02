‘Peaky Blinders 6’: quand pouvez-vous en profiter sur Netflix

NETFLIX

Après deux ans d’attente pour les fans, la série mettant en vedette Cillian Murphy a été créée sur le réseau BBC. Quand cela arrivera-t-il sur Netflix ?

© ImbdPeaky Blinders 6 sur Netflix.

Après deux ans d’attente pour voir Peaky Blindersla fin des Shelby approche avec une sixième saison qui a été créée AUJOURD’HUI sur la BBC avec Cillian Murphy. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures nouvelles que les fans aient reçues jusqu’à présent cette année et, comme toujours, ils ont commencé à se demander : quand pourra-t-on voir Peaky Blinders dans Netflix?

Jusqu’à présent, la plateforme de streaming n’a pas confirmé la première d’une sixième saison de « Peaky Blinders » et la diffusion des nouveaux épisodes. Même la saison 5 de Murphy, il y a eu un mois et demi de retard. Sur la BBC, le lancement a pu être vu le 25 août 2019.

Que verrons-nous dans le sixième volet de « Peaky Blinders ? »

Cependant, Shelby pourrait être dégusté début avril, mais comme nous l’avons déjà dit, rien n’est garanti. Auparavant, nous avons vu le personnage planifier un suicide après avoir échoué à assassiner Oswald Mosley. A cela, il faut ajouter l’arrivée de la Seconde Guerre mondiale.

Selon les propos de Knight dans une interview accordée à Empire, il a fourni des détails sur cette sixième saison et la place qu’occupera la Seconde Guerre mondiale dans cette intrigue : « C’était toujours la Grande-Bretagne entre les guerres, comment la leçon d’une guerre n’a pas été apprise puis répétée. De plus, c’est la fin de l’empire : nous entrons dans la Seconde Guerre mondiale et à la fin, il n’y a plus d’empire, vraiment. […] Il ira maintenant dans et au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que l’énergie qui existe dans le monde est là pour continuer, et je veux voir comment elle peut progresser au-delà de cela. »

D’autre part, les scénaristes voulaient une fermeture différente de celle de « Peaky Blinders » avant la pandémie. Avec McCrory hors du casting, ils ont dû changer le cours de l’histoire. « La chose difficile à comprendre est que, sans Covid, il y aurait une version complètement différente de cette série sur laquelle Helen serait », a déclaré Cillian Murphy à TVLine. « Je n’arrive toujours pas à croire qu’il n’est pas là. »

Qui font partie de la sixième saison de Peaky Blinders ?

Cillian Murphy, Anya Taylor-Joy, Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole et Sophie Rundle Ils reviendront pour la dernière saison de « Peaky Blinders », Helen McCrory, l’actrice qui incarnait la matriarche du clan ne sera pas là car décédée en avril 2021.

