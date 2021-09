Peaky Blinders 6 : il y a déjà une date de sortie

Peaky Blinders c’est l’un des phénomènes mondiaux les plus importants. Depuis son arrivée sur Netflix, la série n’a cessé de récolter des fans dans le monde. Originaire de la BBC, ce strip met en vedette Cillian Murphy et suit la vie des gangsters les plus puissants et les plus redoutés de l’histoire de l’Angleterre.

Mais, comme tout commence, tout finit et

Peaky Blinders il touche à sa fin. Après cinq saisons réussies, la sixième et dernière édition de cette histoire sortira bientôt. Bien que la série ait été renouvelée depuis un certain temps, les nouveaux épisodes ne sont pas encore disponibles en raison de COVID 19.







Comme pour de nombreuses autres productions, la crise sanitaire a retardé le calendrier de production. Cependant, avec un travail en un temps record, en mai dernier, les enregistrements ont pris fin, ce qui a duré quatre mois. Bien sûr, il convient de noter que pendant le tournage le secret est resté intact, de sorte que seul ce que voulait le réalisateur était connu.

C’est pourquoi, lorsque Conrad Khan a accordé une interview à Horaires radio et a annoncé une date de sortie provisoire, la fiction a de nouveau été mise sur toutes les lèvres. Cependant, maintenant, qui a confirmé quand le nouveau arrivera de Peaky Blinders C’était les mêmes producteurs montrant un aperçu de Tommy Shelby.

« L’éditeur au travail. Tommy Shelby de retour sur nos écrans. La saison 6 de Peaky Blinders arrive en 2022», indique la dernière publication du compte officiel de la série. Sur la photo, on voit Anthony Byrne avec Paul Knight en train de travailler en post-production sur les épisodes récemment tournés.

Pourtant, celui qui a retenu toute l’attention sur la photographie était précisément le personnage de Cillian Murphy. Bien que peu de choses soient vues sur ses actions, sa silhouette est aperçue dans ce qui semble être un tunnel sombre. Bien sûr, son béret caractéristique ne pouvait pas manquer.