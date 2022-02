Peaky Blinders 6 : est-il vraiment sorti en février ?

Bbc

La dernière saison de Peaky Blinders est l’une des plus attendues de 2022 et sa date de sortie reste encore un mystère qui a suscité ces jours-ci plusieurs rumeurs.

©IMDBPeaky Blinders 6 : a-t-il une date de sortie ?

Après tant d’années d’attente, enfin le retour de Tommy Shelby C’est presque au coin de la rue. Cette saison n’est pas comme les autres puisque le dernier volet de l’histoire créée par Steve Chevalier. Le groupe de Birmingham dirigé par la famille Shelby est l’un des plus célèbres et a réussi à conquérir le public depuis plus de cinq ans.

Cependant, comme tout ce qui se passe dans cette série, son lancement reste un mystère complet. Ce week-end, une rumeur a commencé à circuler confirmant la date de sortie du dernier opus de Peaky Blinders. Mais pourquoi la rumeur et non la certitude ? Ici, nous vous disons!

Quand sortira Peaky Blinders 6 ?

En général, les annonces de ce style sont généralement faites via leurs pages officielles ou même sur les réseaux sociaux. Cependant, rien à ce sujet n’est encore apparu sur Instagram ou Twitter. La première date avec laquelle il est spéculé est celle de dimanche 27 février uniquement au Royaume-Uni avec émission dans Bbcchaîne originale de la série, et non Netflixune plate-forme où le reste du monde peut le voir.

Cette nouvelle a été donnée par des médias britanniques tels que le LADbible où il est suggéré que la déclaration a été faite par Anthony Byrnel’un des réalisateurs de l’émission, dans une interview avec Le Sunday Times de la semaine dernière. La date est très envisageable puisqu’il est quasiment certain que l’opus sortirait début 2022. Bien encore. Toujours ni la BBC ni le compte lui-même Peaky Blinders ont confirmé ou infirmé cette nouveauté.

Quoi qu’il en soit, la première de la série dans sa saison 6 est sans aucun doute l’une des plus attendues de l’année puisque le précédent opus s’est terminé de la pire des manières pour Tommy. Son destin est en jeu et il reste à savoir s’il pourra enfin sortir des ténèbres dans lesquelles il a plongé pendant plusieurs années après le meurtre de sa femme Grace, incarnée par Annabelle Wallis. Peaky Oeillères 6 figurera dans son casting, en plus de Cillian Murphy avec Paul Anderson, Sophie Rundle et ils reviendront Tom Hardy Oui Anya-Taylor Joie. En attendant, ajoutez Stéphane Graham dans un personnage pas encore révélé.

