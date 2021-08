Peaky Blinders 6 : Annabelle Wallis revient-elle dans la série ?

Rs Pro - Câble YY 3 conducteurs Non blindé, Gaine Chlorure de polyvinyle PVC, section 0,34 mm², 22, série LiYY Ignifuge

Nombre de conducteurs = 3 Section = 0,34 mm² Série = LiYY Avec écran / Sans écran = Non blindé Fil de terre = Non Couleur de gaine = Gris Diamètre extérieur = 4.1mm Courant = 6 A Tension = 300 V AWG = 22 Forme du câble = Multiconducteur Matériau du conducteur = Cuivre Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC CEI 60228, CEI 60332-1. Câble non blindé Hiflex-Y de RS Pro. Câble de transmission de données non blindé HiFLEX de RS Pro, pour le contrôle et la connexion des transmissions analogiques et des câbles de signal numérique dans les environnements contrôlés par des processus. Particulièrement adapté aux technologies de contrôle et de mesure HiFlex est idéal pour les applications de pose fixe et flexible, avec routage de câble non défini et sans contrainte de traction. Ce câble est adapté à une utilisation dans des locaux où l'environnement est sec et humide. Caractéristiques et avantages. Conducteur multibrin en cuivre nu Isolation du conducteur en PVC Gaine extérieure en PVC