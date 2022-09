Peacock’s Queer As Folk ne reviendra pas pour une deuxième saison

de paon Queer comme folk a été annulé après sa première saison. La série, une réinvention de la série Russell T Davies du même nom de 1999, était basée sur la vie d’un groupe d’amis vivant à la Nouvelle-Orléans à la suite d’une fusillade de masse dans un club gay. La série était en développement depuis 2018 et a d’abord été reprise par Bravo avant de se diriger vers Peacock. La première saison comportait huit épisodes.





Vendredi soir, le créateur de la série, Stephen Dunn, a publié une photo du casting sur Instagram et l’a sous-titrée :

« C’est un cadeau rare en ces temps, et dans ce pays, de pouvoir faire un spectacle aussi intrépide et sans vergogne que Queer As Folk. Cette expérience a changé nos vies pour toujours et nous sommes tellement reconnaissants d’avoir trouvé cette incroyable nouvelle famille. Nous savons à quel point cela compte pour les fans et même si nous avons le cœur brisé, nous ne pourrons pas faire plus d’épisodes, nous voulons remercier tout le monde d’avoir regardé et d’être tombé amoureux de Brodie, Mingus, Ruthie, Noah, Shar, Julian, Daddius, Bussey, Marvin, Judy et Brenda. Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir la chance d’honorer notre communauté et nous sommes si fiers de ce spectacle.

Pour acquérir les droits de la série, Dunn a rencontré Davies pour présenter la série. Non seulement Dunn a atteint son objectif d’acquérir les droits de la série, mais Davies a également signé pour devenir producteur exécutif. Parmi les autres producteurs exécutifs figuraient Lee Eisenberg, Emily Brecht, Nicola Shindler et Louise Pedersen pour All3 Media International. Parallèlement à l’écriture et à la création de la série, Dunn a été producteur exécutif et a réalisé plusieurs épisodes, dont le pilote de la série. Jaclyn Moore a été co-scénariste et productrice exécutive.

Queer comme folk mettait en vedette Devin Way , Fin Argus , Jesse James Keitel , CG , Johnny Sibilly et Ryan O’Connell et mettait en vedette Kim Cattrall , Juliette Lewis , Ed Begley Jr. et Nyle DiMarco en tant qu’invités.





La Queer comme folk La franchise

Il s’agissait de la troisième itération du Queer comme folk franchise qui a continué à raconter des histoires au sein de la communauté LGBTQ +. La série originale de Davies a été diffusée pendant deux saisons à partir de 1999. Basée sur son cercle d’amis, la série était centrée sur la vie d’un groupe d’amis dans le quartier gay de Manchester et mettait en vedette Aiden Gillen, Craig Kelly et Charlie Hunnam. Le 3 décembre 2000, Showtime a créé le redémarrage américain de Ron Cowan et Daniel Lipman. Cette fois-ci, la série suit la vie de cinq homosexuels vivant à Pittsburgh. Il a été diffusé pendant cinq saisons jusqu’en 2005.

de paon Queer comme folk était en développement depuis 2018, mais en raison des revers de la pandémie, la série n’est sortie qu’en juin. En préparation de la série, Dunn a travaillé avec plusieurs des survivants de la fusillade de Pulse Nightclub, et certains ont continué à servir de consultants pour la série.