Peacock s’excuse pour la blague « Saved By The Bell » sur la greffe de rein de Selena Gomez

Peacock a présenté des excuses après un nouveau « Sauvé par la cloche » a présenté une blague sur la greffe de rein de Selena Gomez.

Peacock de NBC s’est excusé pour une blague dans le nouveau Sauvé par le gong redémarrage qui faisait référence à la greffe de rein de Selena Gomez, ce que de nombreux téléspectateurs ont trouvé déplaisant. Kevin Winter / « Nous nous excusons. Nous n’avons jamais eu l’intention de faire la lumière sur la santé de Selena. Nous avons été en contact avec son équipe et ferons un don à son organisation caritative, le Selena Gomez Fund for Lupus Research at USC, » Peacock, NBC Universal, et les producteurs exécutifs de l’émission ont déclaré dans un communiqué selon The Hollywood Reporter. Dans le sixième épisode de la saison, deux étudiants se disputent pour savoir qui a fait don d’un rein au chanteur en 2017. « Je sais pertinemment que le donneur de rein de Selena Gomez était la mère de Justin Bieber », dit un étudiant. « Mon Dieu, j’aimerais avoir mon téléphone pour pouvoir le prouver. » «Prouvez quoi?» les autres réponses. «Que tu es un idiot? C’était le rein de Demi Lovato. Ce sont les meilleurs amis, comme vous et moi. «Respectez Selena Gomez», a annoncé la tendance sur Twitter après la sortie de l’épisode. En 2017, en raison de son état de lupus, Gomez a dû subir une chirurgie rénale. Elle a par la suite partagé que son donateur était son amie proche, Francia Raisa. « Il n’y a pas de mots pour décrire comment je peux éventuellement remercier ma belle amie Francia Raisa. Elle m’a fait le cadeau et le sacrifice ultimes en me faisant don de son rein », a-t-elle déclaré sur Instagram après l’opération. [Via]