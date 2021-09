Peacock annonce le casting de « Bel-Air », la série repensée « Fresh Prince »

Peacock a dévoilé le casting qui suivra Jabari Banks alors qu’il deviendrait le prince d’une ville appelée Bel-Air.

Le réseau de streaming de NBC a partagé les neuf habitués de la série qui rejoindront Banks dans « Bel-Air », un redémarrage du classique des années 90 « The Fresh Prince of Bel-Air » dans lequel Banks incarne le personnage rendu célèbre par Will Smith, qui est un producteur exécutif du nouveau spectacle.

Peacock a sorti le casting de « Bel-Air », le prochain redémarrage du classique des années 90 « The Fresh Prince of Bel-Air ». paon

Smith, 52 ans, a donné au natif de Philadelphie la surprise de sa vie le mois dernier lorsqu’il l’a informé lors d’un appel vidéo que Banks avait décroché le rôle principal de Will joué pour la première fois par Smith, une autre star locale de Philadelphie.

Mardi, Peacock a annoncé le reste de la distribution régulière jouant les rôles rendus célèbres de la sitcom originale. Les rôles de Vivian et Phillip Banks, qui étaient la tante et l’oncle de Smith dans l’original, seront interprétés par Cassandra Freeman et Adrian Holmes.

Olly Sholotan incarnera Carlton Banks, le rôle (et la danse) rendus emblématiques par Alfonso Ribeiro dans l’original. Coco Jones et Akira Akbar incarneront respectivement les sœurs de Carlton, Hilary Banks et Ashley Banks.

Jimmy Akingbola se mettra dans la peau du majordome de la famille, Geoffrey, tandis que Jordan L. Jones de « Snowfall » jouera Jazz, le rôle joué à l’origine par l’ancien acolyte du rap de Smith, DJ Jazzy Jeff. Simone Joy Jones incarnera Lisa, l’amoureuse de Will.

TJ Brady et Rasheed Newson sont les co-showrunners et producteurs exécutifs, Morgan Cooper est le réalisateur, co-scénariste et producteur exécutif, et Smith est également producteur exécutif.

L’émission redémarrée durera une heure au lieu d’une demi-heure comme l’original et sera plus un drame qu’une comédie. « Bel-Air » se concentre également davantage sur le voyage de Will des rues de Philadelphie à la vie avec des parents dans l’opulence de Bel-Air que l’original.

Le nouveau spectacle a déjà été repris pour deux saisons, que Smith a partagées l’année dernière. C’est l’un des nombreux redémarrages de Peacock, qui reconsidère également « Battlestar Galactica » et « Queer as Folk », tout en ayant déjà sorti un « Saved by the Bell » et « Punky Brewster » redémarré.

