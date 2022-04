Peacock ajoute plusieurs films de Nicolas Cage à son catalogue

Le poids insupportable du talent massif, la nouvelle comédie dramatique d’action mettant en vedette l’acteur vétéran Nicolas Cage dans une version romancée de lui-même, a été acclamée par la critique aussi massive que le talent de l’acteur. Le film, qui s’est ouvert à SXSW avec une note rare de 100% Rotten Tomatoes, a également étonné les fans de Cage, les exhortant à revoir ses films précédents, dont plusieurs sont référencés dans le film. En raison de ce nouvel intérêt pour les films de Cage parmi les fans, Peacock (via Comicbook.com) a ajouté plusieurs films de Cage à son service, s’ajoutant au catalogue pré-établi de l’acteur.

Ce sont les films inclus dans la longue liste de films et de productions télévisées que Peacock vient de sortir, révélant toute la programmation ajoutée à sa plateforme de streaming. Parmi ces productions figurent trois films de Cage dans lesquels il a joué le rôle principal – Bangkok dangereux, Air conditionnéet Roche rouge ouest. Le quatrième film de la filmographie de Nicolas Cage qui rejoindra ces trois vedettes de Cage est Temps rapides à Ridgemont High. Des temps rapides… mettait en vedette Sean Penn et Jennifer Jason Leigh dans le rôle principal et mettait en vedette Nicolas Cage dans un rôle assez mineur. À vrai dire, Temps rapides à Ridgemont High était la première apparition créditée de Cage dans un film et a donné un coup de pouce à sa carrière. Dans le film, il est crédité comme Nicolas Coppola, son vrai nom.

Nicolas Cage n'est pas nouveau dans le streaming





Alors que ces succès de Nicolas Cage arrivent récemment sur les plateformes de streaming, plusieurs de ses sorties sont passées directement au streaming. Au cours de sa carrière, Nicolas Cage a apparemment disparu du grand écran, presque aucun grand studio ne l’ayant signé. Au cours des trois années de la dernière décennie – 2018, 2019, 2020, Nicolas Cage a entrepris des projets consécutifs qui étaient soit réservés pour le streaming, la vidéo directe ou les rôles vocaux. Bien que ces films n’aient pas reçu beaucoup de reconnaissance ou d’accueil très positif de la part du public ou des critiques, il y avait une section de fans inconditionnels de Cage qui ont apprécié sa performance. Dans le même temps, son choix de rôles l’a fait mal juger par ses pairs et ses collègues de l’industrie.

Mais cela a changé après deux de ses films, Prisonniers du pays fantôme et Porc. Ce dernier est devenu le meilleur succès critique de Cage à ce jour. Cage lui-même a considéré Porc comme son meilleur film à ce jour dans sa carrière de quatre décennies. Devant le succès de Le poids insupportable du talent massifCage est devenu une sensation préférée des fans et a retrouvé son succès précédent.





Cage a trois autres films dont la sortie est prévue cette année, tandis que son plus attendu Renfield est sur le point de sortir l’année prochaine. Dans RenfieldCage dépeint le comte Dracula tandis que Nicholas Hoult dépeint son homme de main titulaire, qui décide de quitter le travail de son patron après être tombé amoureux de Rebecca Quincy.

Le poids insupportable du talent massif était est sorti le 22 avril dans les salles et a rapporté 9,6 millions de dollars dans le monde lors de son week-end d’ouverture. La réponse commerciale au film n’a pas été à la hauteur de son succès critique. Les critiques ont cité l’absence de Cage des médias sociaux et le manque de promotions pour le film entre sa première au festival et sa sortie en salles pourraient avoir causé la baisse du nombre attendu.

Vous pouvez maintenant voir les films de Nic Cage sur Peacock avec des films comme La saga Twilight, Série Resident Evil, Ennemis publics, L’homonymeet la liste de Schindler.









