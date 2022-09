Peacemaker saison 2 : tout ce que l’on sait sur la série HBO Max

hbo max

La deuxième saison de Peacemaker est déjà en tournage après que James Gunn a confirmé que la série était sûre. Tout ce que l’on sait sur l’émission !

©IMDBpacificateur

James Gunn confirmé il y a peu pacificateur est en sécurité dans le schéma stratégique de Découverte Warnerquelque chose d’important après l’annulation de Fille chauve-souris. Ce qui est certain, c’est que Jean Cena signalé que le tournage du prochain lot d’épisodes de cette série a déjà commencé et en spoilers nous voulons vous donner un aperçu de ce à quoi vous attendre pour la prochaine saison de l’émission en hbo max.

Apparemment, la menace des étranges êtres extraterrestres connus sous le nom de papillons a été désactivé par pacificateur et votre équipe. L’intrigue de la prochaine saison commencera sûrement avec les implications de la révélation du programme Task Force X réalisé par Amanda Waller, quelque chose qui a été révélé dans le dernier épisode de la série.

On ne sait pas ce que cette révélation signifiera pour Adebayo, Harcourt et les autres. Pendant pacificateur il devra faire face au fait qu’il a dû tuer son père et le fantôme de ce personnage continuera de le hanter de la même manière qu’il l’a fait dans la vie. James Gunn Il a assuré qu’il continuerait à développer ces personnages à partir d’un lieu très émouvant.

Peacemaker revient sur HBO Max

Le cinéaste a déclaré : «Je sais ce qu’est le voyage émotionnel de Peacemaker. Je sais où c’est maintenant, je sais où ça se termine. Je veux dire, nous voyons où il se retrouve, dans un bon endroit en quelque sorte, il a été blanchi par Adebayo, elle a sacrifié sa propre relation avec sa mère pour le blanchir. Et on voit le début d’une amitié entre lui et Amelia Harcourt et une vraie amitié entre lui et certains des autres personnages. »

James Gunn continu: «Mais nous voyons aussi l’ombre de son père, qu’il soit vivant ou non et quelle que soit cette infection que son père est toujours, il y a une grande partie de qui il est. Et si vous connaissez un peu la bande dessinée, c’est là aussi, dans les romans graphiques de Paul Kupperberg en particulier. ». Christopher n’aura pas la paix après les événements survenus lors de la première saison de l’émission mais au moins il sera accompagné par l’équipe.

et qui sont-ils « l’équipe »? Nous pouvons nous attendre à voir Jennifer Holland dans Harcourt, Danielle Brooks dans Leota Adebayo, Steve Agee dans John Economos et Freddie Stroma dans Vigilante. En revanche, reste à savoir si l’on continuera à voir Robert Patrick dans le rôle d’Auggie Smith, plus connu sous le nom de White Dragon, le père de pacificateur.

Comme nous l’avons mentionné au début de cette note Jean Cena a déjà confirmé le début du tournage de la deuxième saison de pacificateur il faut donc s’attendre à ce que le prochain lot d’épisodes de cette série situé dans le Univers étendu DC accéder à l’écran hbo max en 2023, les fans de Christopher Smith devront donc faire preuve d’un peu de patience.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂