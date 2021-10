« Peacemaker » révèle enfin sa date de sortie sur HBO Max

Après le grand succès devant la critique et le box-office international, James Gunn s’est préparé une nouvelle entrée dans le monde de « The Suicide Squad » à travers l’un de ses personnages les plus singuliers : Peacemaker, qui après avoir rempli un rôle antagoniste dans le film, sera revenir sur une nouvelle mission pour sauver le monde.

John Cena reprend ce rôle dans une production qui a été anticipée par Gunn même des mois avant la première de ses débuts sur grand écran, mettant en vedette son propre spin-off exclusivement pour HBO Max. A travers DC FanDome, un nouvel aperçu de cette série a été présenté, qui confirme enfin sa date de première pour le 13 janvier 2022.

À travers sa nouvelle bande-annonce, « Peacemaker » nous présente un nouveau spin-off dans lequel Christopher Smith doit assumer une nouvelle et dangereuse mission après les événements survenus à Corto Maltese, avec le retour de Steve Agee et Jennifer Holland dans le cadre de sa tactique. équipement, plus l’arrivée de Freddie Stroma, Robert Patrick, Danielle Brooks et Chukwudi Iwuji.

« Peacemaker » sera un moyen d’explorer davantage le personnage de Cena et son potentiel futur dans la franchise DC à travers ces nouvelles relations avec ses personnages qui l’accompagnent. L’avance anticipe également que l’on connaîtra un peu son passé à travers la relation avec son père, qui était déjà anticipée dans « The Suicide Squad » qui n’était pas dans les meilleurs termes.

Selon James Gunn, créateur de cette série, « Peacemaker » est l’occasion rêvée de s’immerger dans les problèmes du monde d’aujourd’hui du point de vue de ce super-héros/supervillain, qu’il définit comme « le plus grand crétin du monde », partageant son enthousiasme de prolonger sa collaboration avec l’équipe de Warner Bros Pictures.