Peacemaker: Regardez le premier aperçu de la série James Gunn

Un peu en avance sur ce qui pourrait être montré dans la prochaine édition de « DC FanDome », HBO Max a dévoilé un petit aperçu de « Peacemaker », la nouvelle série télévisée créée, écrite et réalisée par James Gunn comme une sorte de suite / spin – hors de « The Suicide Squad », qui se concentrera principalement sur le personnage joué par John Cena.

Après avoir révélé que Peacemaker est toujours en vie pendant la séquence post-crédits, cet anti-héros particulier s’associera à l’équipe ARGUS, qui n’a apparemment pas été en bons termes avec Amanda Waller (Viola Davis) après les événements qui se sont produits en le film.

Dans cette nouvelle vidéo, on peut apprécier Cena, avec une impolitesse ferme et sérieuse avant son apparition, expliquant à ceux qui l’accompagnent avec incrédulité à une table de restaurant que ce qu’ils appellent un déguisement est en réalité un uniforme, qui pourrait servir de témoignage de la personnalité de Peacemaker, qui conserve certains éléments de l’âge d’argent de la bande dessinée en ayant Eagley, son aigle de compagnie.

« Peacemaker est l’occasion de nous immerger dans le monde d’aujourd’hui à travers l’objectif de ce super-héros / super-vilain / et du plus grand crétin du monde », a révélé James Gunn après l’annonce officielle de la série et son arrivée sur HBO Max, anticipant son excitation de travailler avec John Cena et l’équipe Warner Bros et DC à nouveau.

« J’ai déjà dit que ce fut un immense honneur et une opportunité incroyable de faire partie de » The Suicide Squad « et de travailler avec James sur ce qui sera un film fantastique », a déclaré Cena lors de la confirmation de son retour en tant que pacificateur. , qui se composera de huit épisodes réalisés exclusivement pour la plateforme HBO Max.

Selon James Gunn, Peacemaker sera confronté à une grande menace aux proportions catastrophiques pour le monde, comptant sur une nouvelle gamme d’alliés parmi lesquels « Vigilante » et Adebayo, avec qui le protagoniste formera un lien fort à travers l’histoire. . La série sera diffusée en janvier 2022.