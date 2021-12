Peacemaker présente la première bande-annonce complète de son histoire

Un mois seulement après l’arrivée de « Peacemaker » au catalogue HBO Max, le service de streaming a présenté aux fans de l’univers étendu de DC un nouveau regard sur l’histoire de cette nouvelle série, écrite, réalisée et produite par James Gunn avec un total de huit épisodes (avec la possibilité de générer des saisons supplémentaires).

John Cena reprend le rôle de Christopher Smith, alias Peacemaker, un homme aux capacités paramilitaires exceptionnelles qui, selon lui, chérit la paix par-dessus tout, « peu importe le nombre d’hommes, de femmes ou d’enfants qu’il doit tuer pour l’obtenir ». La série nous situera après sa convalescence après les événements de « The Suicide Squad », une cassette dans laquelle il a acquis un rôle antagoniste, provoquant la mort de Rick Flag.

Avec Cena reviennent Steve Agee et Jennifer Holland, qui feront partie de sa nouvelle équipe des opérations avec Danielle Brooks, Robert Patrick, Freddie Stroma, Chuwudi Iwuji et Lochlyn Munro. Le développement de « Peacemaker » a commencé pendant la post-production de « The Suicide Squad », mettant fin à son tournage en juillet 2021 et confirmant par la suite sa première en janvier 2022.

L’équipe de HBO Max a dévoilé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce dans laquelle on peut voir Peacemaker dans une nouvelle mission pour localiser un groupe mystérieux qui se fait appeler « les papillons », en plus d’anticiper la croissance émotionnelle du personnage, qui n’est peut-être pas si mal après tout.

Après son affrontement contre Bloodsport à Jotunheim, on voit le personnage de Cena repenser l’idée de protéger la paix quelles que soient les morts qu’il génère sur son chemin, ce qui est rapidement moqué par son propre père, qui pourrait avoir une présence antagoniste dans l’histoire. Pendant que Peacemaker essaie de réparer le traumatisme de son passé avec lui.

James Gunn a précédemment indiqué que son intérêt avec la série « Peacemaker » était de développer le personnage de manière plus étendue, puisque dans « The Suicide Squad » nous n’avons pu que « connaître la pointe de l’iceberg », selon ses propres dires. mots. , la série prendra donc des éléments narratifs qui en font une suite et en même temps une préquelle. La série sortira sur HBO Max le 13 janvier.