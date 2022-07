Peacemaker : pourquoi les critiques veulent une deuxième saison

in

La légende veut que pacificateur est la série télévisée dérivée du film Escouade suicideles deux produits de contenu de l’esprit de James Gunnle réalisateur venu Univers étendu DC avec la tâche de le révolutionner pour ne pas perdre de vue tout ce qui se passe dans merveillede l’autre côté de la rue, où ce professionnel d’Hollywood travaille également à gardiens de la Galaxie.

pacificateur s’est positionné comme l’un des produits les plus performants de la plateforme de streaming hbo max suite de l’histoire de cet anti-héros qui a survécu à une balle dans le cou par un autre criminel : Bloodsport. Interprété magistralement par John Cena, un ancien lutteur qui a fait preuve de talent pour jouer et excellé dans des genres tels que l’action et l’humour, pacificateur surpris tout le monde.

La série, écrite par James Gunn pendant le tournage du film Escouade suicide, montrait son protagoniste formant une équipe spéciale avec un groupe de personnages d’une efficacité douteuse pour la tâche qui leur était confiée : mettre fin à une conspiration extraterrestre qui vise à dominer le monde en se basant sur la capacité de ces organismes à contrôler d’autres êtres. Ils sont tous suspects !

+Peacemaker est célébré par la critique

James Gunn réussi à révolutionner Univers étendu DC avec cette série télévisée qui a battu des records en hbo max et a été très bien accueilli par les critiques spécialisés. Il semble que le ton adulte de l’humour dans le spectacle, ajouté aux séquences d’action parfaitement exécutées et aux valeurs de production élevées ait été un combo irrésistible pour les spécialistes qui ont fait l’éloge du programme.

John Cena est toujours en pleine forme sur Peacemaker, menant un bon moment sanglant qui donne au scénariste-réalisateur James Gunn la pleine permission de laisser voler son drapeau bizarre., dit le consensus des critiques qui sur Rotten Tomatoes donne à la série un solide 94% avec un total de 86 critiques. Impressionnant! C’est la meilleure façon de soutenir une deuxième saison de pacificateur déjà annoncé par hbo max.

+ L’avis des critiques

-Scott Bryan de BBC.com : « Vous pouvez parier qu’ils se sont beaucoup amusés à filmer cette émission. »

-Rafael Motamayor d’Observer : « Les fesses se font botter, les amitiés se solidifient et vous avez la meilleure blague de toute l’histoire de l’univers étendu de DC. »

-Robbie Collin du Daily Telegraph : « C’est un jeu d’action grossier et étouffé par la crasse et un drame entraînant de la mort du siècle américain – venez pour le goo épais et gluant mais restez pour le goo. »

-James White du magazine Empire : « Gunn frappe dans le mille avec cette série, mêlant vulgarité, cœur et pure folie pour une combinaison gagnante qui tue, sans oublier une séquence de générique d’ouverture incontournable que vous ne vous lasserez jamais de regarder. »

-Eric Goldam de Fandom : « Bien que cela laisse certainement de la place pour faire plus dans la saison 2, on a aussi l’impression de raconter une histoire complète. »

-Nicolas Delgadillo de Knotfest : « Il est fou, intelligent, original et plutôt dur à cuire. »

-Carmen Phillips d’Autostraddle : « Bien que Peacemaker ne brise pas de nouveaux moules, il prospère en jouant sur les forces de Gunn, désormais portées sur le petit écran. »

Au cas où tout cela vous semblerait peu, il n’y a pas que la critique spécialisée qui loue pacificateur et attend avec impatience la deuxième saison de cet anti-héros qui a plus de cœur qu’on ne pourrait le croire, mais aussi le public semble favorable au retour de la série au DCEU avec un impressionnant 89% en 1937 critiques. Ça va? hbo max Il a tout pour la deuxième saison.

