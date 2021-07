Peacemaker : le tournage est terminé et il y a une liste des réalisateurs de l’émission

Pacificateur est une série de huit épisodes qui explore les débuts du personnage qui Jean Cena interprété dans La brigade suicide. C’est un homme qui est convaincu que la paix est la chose la plus importante et qui n’hésitera pas à éliminer quiconque se trouve entre lui et cet idéal. L’émission sera diffusée sur la plateforme de streaming HBO Max comme tout le contenu de CC. Son arrivée est prévue en janvier 2022.

James Gunn a confirmé que le tournage de la série s’est terminé après plusieurs jours de travail : « C’est la fin, le jour 131, pour la première saison de Pacificateur. Il y a moins d’un an, j’ai fait une vague proposition à HBO Max. Nous voici, 11 mois plus tard, avec 8 incroyables épisodes en conserve. Cast and Crew : Je vous aime tous. Merci de vous investir corps et âme dans le projet. »

Les noms des réalisateurs responsables des différents épisodes de la série ont également été publiés. James Gunn Il a fait de même dans 5 entrées du spectacle qui est sa création. Le reste des cinéastes ? Jody Hill (Observe et rapport), Brad Anderson (Titans) et Rosemary Rodríguez (Jessica Jones). Ils ont tous réalisé un épisode chacun.

James Gunn Il avait anticipé dans le passé que la série allait être très sanglante et viscérale, mais qu’il y aurait aussi plus de temps pour faire connaissance avec les personnages. De cette façon, il s’éloigne du concept de son film. La brigade suicide, où les protagonistes « ils meurent d’envie de sauver le monde » et aucun d’entre eux n’est vraiment sûr.

La personne en charge de Pacificateur Il est heureux et fier du résultat du travail accompli ces derniers mois et espère que le spin off de son film La brigade suicide réussir sur la plateforme HBO Max. Gunn était particulièrement heureux de sa mission dans le film du DC Univers étendu et il n’est pas étrange qu’il ait voulu retourner dans ce monde avec cette série.