Peacemaker First Look trempe John Cena dans le sang

Notre premier regard sur Pacificateur, la prochaine série dérivée de James Gunn à La brigade suicide mettant en vedette John Cena, a été révélé. Le mois prochain, nous verrons les débuts de Cena en tant que méchant violent qui se considère comme un super-héros, et il a déjà été un personnage hors du commun dans les bandes-annonces menant à la sortie. Gunn a clairement vu le potentiel de Cena dans le rôle également, ce qui a conduit le cinéaste à développer un épisode de 8 Pacificateur série pour HBO Max.

James Gunn et Jean Cena ont travaillé sur le Pacificateur série ces derniers mois, mais un regard réel sur la série n’avait pas encore été dévoilé. Lundi, Empire a publié une photo du tournage d’un Gunn masqué parlant avec Cena, qui est également en costume de Pacificateur devant une bande-annonce sur le thème de l’Amérique. Cena est également clairement couverte de sang, probablement quelques instants après une violente confrontation.

Voici votre premier aperçu MONDIAL EXCLUSIF sur @JohnCena dans @JamesGunnest à venir #Pacificateur séries. Tout savoir sur pourquoi #TheSuicideSquadLe « douchebag » résident de ‘s obtient sa propre émission de huit épisodes: https://t.co/cAwXtkmKQIpic.twitter.com/Ub5Ykjza6g — Empire Magazine (@empiremagazine) 5 juillet 2021

James Gunn et John Cena #Pacificateur sera diffusé sur HBO Max en janvier 2022. Il comportera huit épisodes. (Crédits image/actualités : Empire) pic.twitter.com/zBB61zVFKY – Mises à jour en continu (@OTTSandeep) 5 juillet 2021

« Peacemaker est un morceau de merde. Ce n’est pas un bon gars. Et il porte le costume le plus loufoque que vous ayez jamais vu de votre vie », dit Gunn à propos du personnage, précisant que les fans de Cena ne devraient pas s’attendre à Peacemaker être un super-héros traditionnel. Le réalisateur a ensuite détaillé les antécédents du méchant, qui est prêt à tuer autant de personnes, le tout au nom de la paix mondiale.

« Peacemaker a un ensemble clair d’idéaux que je trouve vraiment intéressants », a expliqué Gunn. « Vous savez : ‘Je veux la paix, peu importe le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants que je dois tuer pour l’obtenir.’ Cela semble absurde, mais cela a aussi beaucoup de sens. Et vous voyez dans la performance de John à quel point il ne se sent pas bien – quelque chose que je pensais être la graine d’un spectacle entier de huit épisodes. «

À propos de l’extension de la trame de fond de Peacemaker pour la série HBO Max, Cena a ajouté: « Ce type est un connard bruyant, odieux et bro-ey. C’est nul. Mais pourquoi? À quel moment est-il devenu un tel connard et qu’est-ce que cela signifie? Il y a un beaucoup à plonger là-dedans. »

Cena fait partie d’un très grand ensemble en La brigade suicide, qui devrait sortir en salles le mois prochain. Avec Cena’s Peacemaker, le film présente d’autres personnages de DC comme Margot Robbie comme Harley Quinn, Idris Elba comme Bloodsport, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Sylvester Stallone comme King Shark, Viola Davis comme Amanda Waller, Jai Courtney comme Captain Boomerang, Peter Capaldi comme le Penseur, David Dastmalchian dans Polka-Dot Man, Daniela Melchior dans Ratcather 2, Sean Gunn dans Weasel et Pete Davidson dans Blackguard.

Dans le film, « Les condamnés emprisonnés du pénitencier de Belle Reve sont envoyés en tant que membres de la Task Force X sur l’île sud-américaine de Corto Maltese pour détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’ère nazie qui retenaient des prisonniers politiques et menaient des expériences. Au cours de la mission, ils entrent en conflit avec Starro, une étoile de mer extraterrestre géante et télépathique. »

La brigade suicide devrait sortir en salles le 6 août 2021. Le même jour, le film sera également disponible en streaming sur HBO Max pendant un mois. Pendant ce temps, les 8 épisodes Pacificateur La série devrait sortir sur HBO Max au début de 2022. Le premier aperçu de Pacificateur a été publié pour la première fois chez Empire.

