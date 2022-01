Peacemaker débarque sur HBO Max : à quoi s’attendre de la série DC

HBO Max

Ce jeudi, les trois premiers épisodes de la série dirigée par John Cenna seront diffusés en avant-première. Ce sera la continuation directe de La brigade suicide par James Gunn.

© HBO MaxLa série comptera 8 épisodes.

Dans Photos de Warner Bros. ils essaient toujours de polir l’univers étendu DC (DCEU) lui donner la même notoriété que celle qui aujourd’hui ne peut être contestée merveille. Ce qui à l’époque était commandé par Zack Snyder et ce qui est devenu connu sous le nom de Snyderverse a été oublié, et en studio, ils ont commencé à penser à des manières plus joyeuses et colorées de raconter leurs histoires. Alors ils sont apparus Shazam ! Oui Aquaman, qui a marqué un chemin qui a été repris avec la nouvelle version de La brigade suicide qui a dirigé James Gunn.

Parmi les personnages de ce film figurait Pacificateur, l’antihéros qui croit que la paix doit être réalisée indépendamment du coût ou des moyens. Interpreté par Jean Cena, était l’un des nombreux qui n’ont pas réussi à atteindre la fin de l’histoire, après avoir été tué par Sport de sang. Cependant, la scène post-crédits a prouvé qu’il avait réellement survécu. Tout cela avait plus de sens avec le projet qui débutera ce jeudi en HBO Max.

Il s’agit de Pacificateur, série dont la première saison comptera 8 chapitres et a été développée par Gunn. Demain sortiront les trois premiers épisodes qui démontrent rapidement que la formule du réalisateur est présente tout au long de l’histoire : un humour provocateur, beaucoup de violence et les situations les plus bizarres auxquelles on puisse penser. C’est peut-être le point culminant de la série : le sentiment de continuité qu’elle a avec le film sorti en 2021.

Quant au casting, le grand approuvé s’en empare Vigilant, l’un des nouveaux ajouts de CC, qui se présente comme le meilleur ami (du moins c’est ce qu’il dit) de Pacificateur et se retrouve rapidement impliqué dans leurs missions. La saison nous montrera le caractère de Dîner à nouveau convoqués pour effectuer une mission secrète dans laquelle ils tenteront d’assassiner tous les membres d’un groupe connu sous le nom de « Les lucioles ». Le dernier maillon sera complété par le père de Pacificateur, Auggie Smith, qui a un passé comme Dragon blanc, un suprémaciste blanc qui méprise complètement son fils.

Le point le plus bas du pacificateur

Lorsqu’il s’agit de pointer les points faibles de cette nouvelle série de HBO Max il y en a une qui ressort rapidement et qui a été signalée, précédemment, comme l’un des éléments positifs : la formule de James Gunn. C’est que, aussi contradictoire que cela puisse paraître, il suffit de voir les films de super-héros présentés par le réalisateur, tant en le DCEU comme dans merveille pour voir rapidement à quoi ressemblent leurs histoires. Il est difficile de ne pas être épuisé par une proposition qui ne repose que sur le charisme de Jean Cena (qui ne marche pas toujours) et la violence morbide et graphique qui grandit à mesure que le mystère de les lucioles. Et pour couronner le tout, l’humour a aussi ses failles, avec des blagues qui (comme cela arrive souvent dans le cas de ce réalisateur) sont étirées à l’excès jusqu’à ce qu’elles perdent presque complètement leur grâce. Il sera intéressant de voir ce que les adeptes de Pacificateur et le nouveau DCEU Avec cette série dont on ne sait pas encore si elle aura une deuxième saison ou si le personnage reviendra dans un autre film.

