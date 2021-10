« Peacemaker »: date de sortie sur HBO Max, bande-annonce, histoire, acteurs, personnages et tout

Après l’apparition du Pacificateur dans « La brigade suicide« ( » The Suicide Squad » 2021) de James Gunn, DC a confirmé une série du personnage joué par John Cena sur HBO Max. La fiction en huit épisodes explorera les origines de Christopher Smith, créée par l’écrivain Joe Gill et l’artiste Pat Boyette.

James Gunn a écrit les huit chapitres et réalisé les trois premiers, ainsi que les épisodes six et huit. Alors que Brad Anderson a réalisé le septième épisode, Jody Hill et Rosemary Rodríguez ont également réalisé un épisode chacun.

Le tournage de « Pacificateur« A commencé le 15 janvier 2021 à Toronto, sous le titre provisoire« Les Écritures » avec Michael Bonvillain comme directeur de la photographie. Gunn a choisi de tourner à Vancouver parce qu’il voulait que la série se déroule dans le nord-ouest du Pacifique et parce que la production serait plus sûre car le Canada gérait mieux la pandémie que les États-Unis.

« Peacemaker » est un spin-off de « The Suicide Squad » (Photo : Warner Bros.)

L’HISTOIRE DU « PACIFICATEUR DE PAIX »

« Pacificateur« Tourne autour de Christopher Smith, diplomate pacifiste et fils d’un commandant de camp de la mort nazi qui a fondé le Pax Institute, le même qui lutte contre les dictateurs et les seigneurs de la guerre. Christopher Smith « un homme qui croit en la paix à tout prix, peu importe le nombre de personnes qu’il doit tuer pour l’obtenir ». ARGUS a maintenant besoin du Pacificateur pour rien de moins que « sauver ce foutu monde ».

« The Peacemaker est l’occasion d’approfondir les problèmes mondiaux actuels à travers le regard de ce super-héros / super-vilain / et du plus grand idiot du monde.», a déclaré James Gunn dans une déclaration officielle aux médias. « Je suis ravi d’étendre The Suicide Squad et d’intégrer ce personnage de l’univers cinématographique DC dans une série”.

BANDE-ANNONCE DE « PEACEMAKER »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « PEACEMAKER »

John Cena dans le rôle de Christopher Smith / Pacificateur. Un assassin impitoyable qui croit en la paix à tout prix et membre de la Suicide Squad.

Steve Agee dans le rôle de John Economos. Le directeur du pénitencier de Belle Reve et assistant d’Amanda Waller.

Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo

Robert Patrick comme Auggie Smith

Jennifer Holland dans le rôle d’Emilia Harcourt. Un agent de la NSA qui aide Amanda Waller et ARGUS dans la surveillance de la Suicide Squad.

Freddie Stroma dans le rôle d’Adrian Chase / Vigilante. Un procureur de district de la ville de New York qui est devenu un tireur et un combattant du crime après le meurtre de sa femme et de ses enfants par des gangsters, et qui peut rapidement guérir et régénérer son maquillage physique de blessures graves.

Chukwudi Iwuji dans le rôle de Clemson Murn

Lochlyn Munro dans le rôle de Larry Fitzgibbon

Annie Chang dans le rôle de la détective Sophie Song

Christopher Heyerdahl dans le rôle du capitaine Locke

Elizabeth Ludlow dans le rôle de Keeya

Rizwan Manji dans le rôle de Jamil

Nhut Le en tant que Judomaster

Alison Araya dans le rôle d’Ambre

Lenny Jacobson dans le rôle d’Evan

John Cena reprendra son rôle de Christopher Smith dans « Peacemaker » (Photo : Warner Bros.)

QUAND « PEACEMAKER » SERA-T-IL SORTI ?

« Pacificateur« Aura huit chapitres et sera présenté en première dans Janvier 2022 au HBO Max. Il était auparavant prévu de lancer à peu près en même temps que «La brigade suicide”.