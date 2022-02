 »Peacemaker » aura une deuxième saison pour HBO Max

Avec son dernier épisode diffusé le 17 février, »pacificateur »la série acclamée par les fans et les critiques, vient de confirmer qu’elle aura une deuxième saison pour le service de streaming de hbo max. L’histoire écrite par James Gunn et mettant en vedette Jean Cenaest la première série dérivée située dans l’univers de CCet ce fut un succès complet pour la plateforme, se classant dans la production la plus appréciée de DC Comics.

»pacificateur »prenez le personnage joué par John Cena dans le film de Gunn, » La Brigade Suicide », dont la première a eu lieu l’année dernière. La série a été annoncée en production juste après la première du film. L’histoire suit l’anti-héros Peacemaker, avant les événements du film Suicide Squad, où il est forcé et recruté dans un groupe de travail secret inconnu, avec pour mission d’arrêter une invasion extraterrestre.

La première saison apporte Jennifer Hollande Oui Steve Agee reprendre ses rôles » La Brigade Suicide » avec Cena, et présente Danielle Brooks, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji Oui Robert Patrick dans l’univers DC. Gunn a lui-même écrit les huit épisodes de la première saison et en a réalisé cinq.

Avec l’annonce de la deuxième saison, Sarah Aubreyprésident de HBO Max Original Content, a déclaré :

« L’éclat de James Gunn brille à nouveau avec »Peacemaker ». Il a pris ce personnage, incarné par l’inimitable John Cena, et a créé une série exceptionnelle à la fois excitante, hilarante et sincère, montrant l’humanité sous cette équipe de marginaux vivant dans un monde surhumain. En tant que première émission originale de DC à diffuser sa série sur HBO Max, nous sommes ravis du résultat. »

John Cena a conclu l’annonce de la deuxième saison avec ce qui suit :

« Je suis incroyablement ému par la réponse à » Peacemaker « et l’expérience de jouer ce personnage. Merci à James Gunn, Peter Safran, HBO Max, l’équipe et mes collègues membres de la distribution qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette série inoubliable. »