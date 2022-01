Peacemaker a remporté le match de bras de fer contre Wonder Woman et est le meilleur du DCEU

Bandes dessinées DC

Le projet de James Gunn qui sert de continuation à The Suicide Squad a remplacé Wonder Woman comme la meilleure valeur de l’univers étendu de DC. Des détails!

©IMDBJohn Cena comme pacificateur

pacificateur j’arrive à hbo max faire beaucoup de bruit. Garçon l’a-t-il fait ! L’histoire de Christopher Smith, qui rejoint un groupe spécial d’opérations secrètes pour éradiquer une menace d’origine inconnue étiquetée comme « papillons » a conquis le public et la critique, se transformant automatiquement en un véritable Home Run by James Gunn, responsable du projet.

La série violente, pleine d’obscénités, mettant en vedette l’ancien catcheur Jean Cena dans le rôle principal de pacificateur dépassé toutes les attentes. Depuis son arrivée sur la plateforme de streaming hbo max Le 13 janvier, ce programme a reçu de très bonnes critiques, devenant le contenu le plus apprécié de la Univers étendu DC déménager Wonder Woman.

Peacemaker a de très bonnes critiques

Il semble que James Gunn il continue avec sa bonne habitude de générer des succès en matière de super-héros. Il l’a déjà fait en Univers cinématographique Marvel menant un groupe d’anti-héros inconnus à la popularité avec gardiens de la Galaxieet maintenant dans le Univers étendu DC a triomphé avec Escouade suicide et profite grâce à pacificateur, qui se renouvellera probablement pour une autre saison.

En ce qui concerne le DCEU, Wonder Woman, le film qui a servi d’introduction solo à la princesse amazone Diana Prince, avec Gal Gadot, a dépassé Rotten Tomatoes avec un taux d’acceptation de 93 % juste devant Escouade suicide. Maintenant, les choses ont changé et le podium a un nouveau propriétaire : pacificateur s’est taillé une place en tant que contenu DC le mieux noté atteignant une part de 94% nouvelle certification.

En plus de dominer le DCEU, Peacemaker se classe au troisième rang des contenus les mieux notés de la marque derrière Patrouille du destin (97%) et Veilleurs (96%). Tout indique que les publics à la recherche de contenus plus matures trouvent dans CC une alternative qui merveille Jusqu’à présent, il a refusé de porter un toast. l’imminent homme chauve-souris semble aller dans le même sens et pacificateur fait de même avec sa violence exacerbée ajoutée à un humour irrévérencieux très osé dans le style James Gunn.

