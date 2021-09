Peacemaker a beaucoup à apprendre dans la nouvelle série dérivée de HBO Max de James Gunn

Malgré John Cena Pacificateur semblant assez inébranlable dans ses principes, le réalisateur James Gunn a révélé que le personnage têtu sera obligé d’apprendre quelques leçons dans la prochaine série dérivée … mais ne vous attendez pas à ce qu’il change trop. Gunn, qui a écrit les huit épisodes de la série, a expliqué ce que le public peut attendre du retour de Peacemaker.

« Peacemaker a beaucoup de problèmes. Je ne m’assieds pas en disant ‘Oh, comment vais-je rendre ce personnage sympathique.’ Je le fais aussi complètement que possible, et l’une des choses que je voulais raconter était une histoire dans laquelle il a beaucoup à apprendre. »

Présenté cette année La brigade suicide, Peacemaker a été décrit par John Cena lui-même comme le « douchey, bro-y Captain America ». Un mercenaire impitoyable et chauvin qui croit en la paix à tout prix, et il veut vraiment dire n’importe quel prix, l’arc de Peacemaker dans le film va dans la direction opposée du reste de la Task Force X, avec le personnage se révélant être tout à fait le méchant de méchants.

« Ses angles morts sont assez terribles et il y a d’autres endroits où il est ignorant. Il est tous les gars avec qui j’ai grandi dans le Missouri, et pas différent de tous ceux que je connais. Tout le monde à la télévision est entièrement bon ou entièrement mauvais, même s’il y a quelques grands montre pas comme ça, et c’était amusant de faire un super-vilain qui a beaucoup de nuances. »

Situé après les événements de cette année La brigade suicide, la série explore les origines de Peacemaker et ses missions ultérieures. James Gunn récemment taquiné des camées potentiels d’autres membres de La brigade suicide, en disant que « Ce sera fait », lorsqu’un fan lui a demandé si d’autres membres de la Task Force X se présenteraient dans le Pacificateur séries.

Jean Cena seront déjà rejoints par quelques visages familiers de La brigade suicide film, y compris Steve Agee dans le rôle de John Economos, directeur du pénitencier de Belle Reve et assistant d’Amanda Waller; Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo, qui a été décrite par James Gunn comme co-responsable de la série avec un point de vue politique différent de celui de Peacemaker ; Robert Patrick dans le rôle d’Auggie Smith, le père de Peacemaker ; Freddie Stroma dans le rôle d’Adrian Chase AKA Vigilante, un procureur de district et combattant du crime qui peut rapidement guérir de ses blessures ; et Chukwudi Iwuji dans le rôle de Clemson Murn, un mercenaire qui a déjà travaillé pour Amanda Waller.

Un autre personnage qui doit revenir aux côtés de Cena est Jennifer Holland dans le rôle d’Emilia Harcourt, une agente de la NSA qui est une assistante d’Amanda Waller. « Elle est fermée », a déclaré Holland à propos de son personnage, « cela vient d’une vie où l’on a vu beaucoup de morts et tué beaucoup de gens. »

« Elle pense également que les relations personnelles étroites sont dangereuses. Je pense qu’elle est une louve solitaire », ajoute Holland, avant de taquiner que Harcourt apprendra également quelques leçons aux côtés de Peacemaker, devenant finalement « une personne plus équilibrée et créera des relations avec les gens tout au long la saison. » Pacificateur devrait faire ses débuts sur HBO Max en janvier 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

Sujets : Pacificateur, HBO Max, Suicide Squad 2