Payerais-tu 30 euros par mois pour toujours avoir le dernier iPhone ?

Des rumeurs circulent depuis un certain temps sur un nouveau service d’abonnement iPhone qu’Apple proposerait lui-même, et qui, selon certains médias chinois, pourrait coûter environ 35 dollars par mois.

Depuis toujours Apple a été critiqué pour ses prix de leurs produits, dernièrement, nous avons même dû expliquer pourquoi diable leur câble Thunderbolt à 159 € nous semble raisonnable, mais quoi qu’il en soit la signature Cupertino a toujours donné le ton de cette industrie, qui ne bouge jamais vraiment jusqu’à ce qu’Apple le fasse.

Et encore une fois, il est fort probable que ce prochain coup préparé par le fabricant de pommes redevienne tendance, puisque Apple a longtemps flirté avec l’idée d’étendre également son activité d’abonnement au matériel.proposant un mode de paiement mensuel pour l’utilisation de ses terminaux iPhone.

De toute évidence, les abonnements sont très tendance et un tel service ne serait pas nouveau, ni en fait dans ce secteur des smartphones dans lequel Vodafone l’a essayé il y a des années avec ses gammes incluses dans les tarifs, ou où Samsung propose également un mode de location avec ses mobiles les plus puissants, bien que nous avons déjà dit qu’Apple invente toujours la roue car ce qu’ils savent bien faire à Cupertino, c’est sans aucun doute vendre tout ce qu’ils font mieux que quiconque.

Apple est déjà en train de concevoir son futur plan d’abonnement iPhone à Cupertino, et même si pour l’instant ce ne sont que des spéculations, nous recevons des rapports de Chine qui parlent d’un prix de départ de seulement 35 €… Vous ne trouvez pas que c’est tout à fait raisonnable ?

Tout cela nous a été raconté par les collègues de GizmoChina il y a quelques jours, suite à informations publiées par Mark Gurmanun journaliste de Bloomberg spécialisé dans le monde d’Apple, dans lequel il était déclaré que ce service d’abonnement sera une réalité très bientôtavant même le lancement du prochain iPhone 14 après l’été.

En réalité, les prix que nous avions anticipés se référer efficacement aux smartphones actuels coupés plus prime du constructeur de Cupertino, qui coûterait en souscription les montants suivants :

iPhone 13.- 35 € par mois.

iPhone 13 Pro.- 45 € par mois.

iPhone 13 Pro Max. – 50 € par mois.

Nous comprenons cela Il s’agira de prix référés aux marchés des États-Unis.et bien que l’on puisse en effet extrapoler qu’en Europe le changement de notre monnaie s’est fait 1:1 comme c’est la tradition, l’information laisse beaucoup dans l’air qui cette méthode d’acquisition de l’iPhone peut ou non atteindre les marchés internationaux du moins en première instance.

De plus, on parle que ce type d’abonnement à l’iPhone pourrait inclure plus de services Apple, tels que Une ou Se soucieret même que l’utilisateur ne serait lié à aucun termecomme il le fait AppleUpgrade pendant 24 mois, comptant le cas échéant qu’à la fin du programme le smartphone devient la propriété de l’utilisateur.

L’idée d’Apple semble claire, et c’est celle de assurer des revenus récurrents qui leur permettent de maintenir une plus grande trésorerie, en plus de faciliter l’achat pour les utilisateurs de certains smartphones qui, en un seul paiement, supposent un déboursement très important.

Reste maintenant à savoir quand Apple officialisera ces abonnements, les prix définitifs et l’accueil en un marché habitué à acheter des appareils et à payer mensuellement les services… Nous devrons voir comment cela fonctionne!

