Paws of Fury: The Legend of Hank monte l’action avec une deuxième bande-annonce

Hank arrive sur grand écran et Paramount se prépare ! Paws of Fury: La légende de Hank a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce et une affiche en prévision ! La bande-annonce peut être visionnée ci-dessous, accompagnée d’un synopsis.

Hank (Michael Cera), un chien malchanceux, se retrouve dans une ville pleine de chats qui ont besoin d’un héros pour les défendre contre le complot diabolique d’un méchant impitoyable (Ricky Gervais) visant à effacer leur village de la carte. Avec l’aide d’un enseignant réticent (Samuel L. Jackson) pour le former, notre outsider doit assumer le rôle de samouraï de la ville et faire équipe avec les villageois pour sauver la situation. Le seul problème… les chats détestent les chiens ! Mettant également en vedette Mel Brooks, George Takei, Aasif Mandvi, Gabriel Iglesias, Djimon Hounsou, Michelle Yeoh, Kylie Kuioka et Cathy Shim, PAWS OF FURY : LA LÉGENDE DE HANK débarque en salles le 15 juillet 2022.

Par rapport à la première bande-annonce, celle-ci se concentre davantage sur l’action du film à venir. Avec des coupes plus rapides, de nouveaux plans de combats et une très bonne référence Star Wars. Paws of Fury: The Legend of Hank promet de mélanger à la fois la comédie et des batailles amusantes inspirées des films de samouraï ! Également pour fêter ça, Paramount a également sorti un mini-jeu, qui peut être joué ici !

Paws of Fury: La légende de Hank Poster

Le toutou au pouvoir !

Paws of Fury: La légende de Hank

Paws of Fury: La légende de Hank a été initialement inspiré par le chef-d’œuvre occidental de Mel Brooks, Selles flamboyanteset premier intitulé Samouraï flamboyant. Le projet a été annoncé en 2016, mais a trébuché tout au long du développement après plusieurs problèmes impliquant des fermetures de studios et des abandons. Le film s’est passé comme un jeu de patate chaude, enfin le film approche de la ligne d’arrivée !

Paws of Fury : La Légende de Hank met en vedette Michael Cera (Super mal), Ricky Gervais (Le bureau), Mel Brooks (boules spatiales), George Takei (Star Trek), Asif Mandvi (Sang bleu), Gabriel Iglesias (Maya et les trois), Djimon Hounsou (Comment dresser votre dragon 2), Michelle Yeo (Tout partout tout à la fois), Kylie Kuioka, Cathy Shim (Réno 911) et Samuel L. Jackson (Les Vengeurs). Le film est réalisé par Rob Minkoff (1994’s Le roi Lion), Marc Koestsier (Kung Fu Panda), et Chris Bailey.

On attribue l’écriture du scénario à Ed Stone, Nate Hopper, Mel Brooks, Norman Steinberg, Andrew Bergman, Richard Pryor et Alan Uger. Andrew Bergman est crédité de l’histoire. Le film est produit par Rob Minkoff, Adam Nagle, Peter Nagle, Guy Collins, Yair Landau et Susan Purcell. Les producteurs exécutifs sont Adrian Politowski, Alex Schwartz, Ben White, Reginald Hudlin, Wang Zhongjun, Wang Zhonglei et Mel Brooks.

Avec un nom comme Mel Brooks lié à un film, vous ne pensez généralement pas qu’il s’agit d’une comédie pour enfants, surtout lorsqu’il a des liens avec un film qui satire certains thèmes comme Selles flamboyantes. Mais Paws of Fury: La légende de Hank ose faire cette tentative. Vont-ils réussir ? Surtout après une histoire de production aussi difficile ? Nous n’aurons plus trop longtemps pour le savoir ! Étant donné que Brooks lui-même est lié au film, cela pourrait donner une lueur d’espoir que nous aurons quelque chose d’amusant en magasin. À son crédit, le film promet d’être amusant à pleines mains ! Paws of Fury: The Legend of Hank arrive en salles avec l’aimable autorisation de Paramount Pictures le 15 juillet 2022!