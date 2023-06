PAW Patrol The Movie sur Netflix : Quels acteurs ont participé au doublage ?

Netflix

On vous dit qui sont les acteurs qui se cachent sous les jolis visages des personnages de ce film.



© @paramountpictures.PAW Patrol The Movie est déjà en tête des préférences sur Netflix.

Le film le plus regardé sur Netflix en ce moment, PAW Patrol Le film a même évincé des films comme Be Yourself ou No Escape, ce qui explique pourquoi les utilisateurs de cette plateforme veulent rencontrer le casting qui a doublé le film pour enfantsque nous présentons ci-dessous.

Voici les acteurs de doublage de PAW Patrol : The Movie

Nous vous présentons ici les comédiens de doublage de PAW Patrol The Movie, d’abord dans sa version anglaise puis dans sa version espagnolepour que vous connaissiez les talents qui se cachent derrière les personnages mignons de ce film que vous pouvez voir sur Netflix en ce moment.

PAW Patrol The Movie : les acteurs de la version anglaise

Iain Armitage (Chasse)

Marsaï Martin (Liberty)

Ron Pardo (maire Humdinger et capitaine Turbot)

Yara Shahidi (Kendra Wilson)

Kim Kardashian (Dolores)

Jimmy Kimmel (Marty Muckraker)

Parc Randall (Butch)

Dax Shepard (Ruben)

Tyler Perry (Gus)

Will Brisbin (Ryder)

Keegan HedleyDébris

Lilly Bartlam (Skye)

Kingsley Marshall (Marshall)

Callum Shoniker (Rocky)

Shayle Simons (Zuma)

PAW Patrol The Movie : les acteurs de la version espagnole

Nina Rubin (Liberté)

Bryan Skabeche (Dax Shepard)

Eddy Skabeche (Butch)

René Pinochet (Ryder)

Miroir Bernadette (Chase)

Marco Antonio Espina (Maire Humdinger)

Valentina Letelier (Skye)

Consuelo Pizarro (Débris)

Pablo Hermann (Maréchal)

Caroline Highet (Rocky)

Betsabe Gutiérrez (Zuma)

Rodrigo de la Paz (Capitaine Turbot)

De quoi parle PAW Patrol The Movie ?

PAW Patrol The Movie nous raconte comment l’ennemi juré des protagonistes, Humdinger devient maire de Ciudad Aventura et commence à faire des ravages., alors Ryder et les chiots uniront leurs forces pour relever ce défi. Mais aussi l’un des chiots devra faire face à son passé, tandis qu’un nouvel allié extraordinaire arrive.

Et cet allié est un teckel nommé Liberty, qui, équipé d’une variété de gadgets et d’outils, rejoindra cette équipe essayant de sauver les citoyens d’Adventure City. Un film idéal à regarder en famille sur Netflix et qui sera sûrement le préféré des petits à la maison.

