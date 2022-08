Paw Patrol Saison 9 Épisode 9 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada

in

De nombreuses personnes de différentes régions s’interrogent sur la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de Paw Patrol. Ceux qui aiment regarder l’animation attendent actuellement le prochain épisode de cette série. Donc, pour connaître toutes les informations sur cet épisode, les fans recherchent partout sur Internet. Maintenant, pour répondre à toutes vos questions sur ce spectacle, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails possibles sur la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de Paw Patrol. Si vous voulez connaître d’autres détails comme Où regarder cette série animée, la liste des épisodes de la saison en cours et bien plus encore, lisez simplement cet article jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série télévisée d’animation canadienne pour enfants créée par Keith Chapman. Cette série a été produite par Spin Master Entertainment. Son premier épisode est sorti le 12 août 2013 et après sa sortie, cette émission a gagné en popularité auprès des enfants. Actuellement, il en est à sa neuvième saison et les fans attendent toujours son prochain épisode.

Le format de cette émission animée concerne à peu près Ryder et il s’agit d’un garçon de dix ans, qui est averti de la tribulation en obtenant un appel à l’aide ou en détectant lui-même les circonstances. Cette émission a un engouement parmi les enfants de différentes régions car à chaque épisode les enfants apprennent quelque chose de nouveau. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, de nombreux fans recherchent la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de Paw Patrol. Vous serez très heureux de savoir que c’est officiellement confirmé. Alors sachons-le.

Paw Patrol Saison 9 Épisode 9 Date de sortie

Enfin, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de Paw Patrol. Le nom de l’épisode 9 est « Big Truck Pups: Pups Save the Bridge » et il sortira le 20 août 2022. Si vous voulez vraiment regarder cet épisode, vous devrez attendre la date indiquée ci-dessus. Nous vous recommanderons donc à tous de marquer cette date.

Où regarder Paw Patrol ?

Si vous voulez regarder cette émission animée, au Canada, vous pouvez la regarder sur TVOKids et aux États-Unis, son réseau officiel est Nickelodeon. Si vous souhaitez diffuser cette animation, elle est également disponible sur diverses plates-formes telles que Prime Video et iTunes. Si vous n’avez regardé aucun épisode précédent jusqu’à présent, vous pouvez le regarder ici. N’oubliez pas que la disponibilité de ce spectacle dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 9

Voici la liste des épisodes de la saison 9, qui sont connus jusqu’à présent. Nous partagerons tous les noms des épisodes une fois qu’ils seront révélés.

Liberty se fait un nouvel ami ; Concours Pups Save the Pup Pup Boogie

Les chiots rencontrent le chat Pack

sauveteurs de fusée ; Les chiots et les chats sauvent le lion d’or Masque taille M/L

Le chat qui rugit ; Sauver le coffre-fort

Les chiots sauvent une poupée Humdinger ; Les chiots sauvent une sculpture de sable

Big Truck Pups : les chiots arrêtent une inondation

Les chiots sauvent la fée des dents ; Les chiots résolvent le mystère des peintures manquantes

Les chiots sauvent les nouveau-nés ; Les chiots sauvent un ouvrier agricole de Wrongway

Big Truck Pups : les chiots sauvent le pont

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez tout ce qui concerne la prochaine date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de Paw Patrol dans diverses régions, ses plateformes de streaming en ligne, la liste des épisodes de la saison 9 et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de Paw Patrol, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons pour vous aider à résoudre tous vos problèmes et questions.

