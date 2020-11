Pauly Shore veut que Disney + fasse Encino Man 2, dit que Brendan Fraser et Sean Astin sont prêts

Allons-nous enfin obtenir la suite promise il y a 28 ans dans la séquence des crédits de fin de la comédie classique de Pauly Shore Homme Encino? Pauly l’espère bien. Au cours de la semaine dernière, le comédien emblématique et ancien animateur de MTV a fait campagne sur les réseaux sociaux pour que Disney + appuie enfin sur la gâchette et Encino Man 2. Selon Pauly Shore, ses anciens compagnons de casting Sean Astin et Brendan Fraser, avec lesquels il est resté très ami depuis le tournage de l’original, sont tous deux prêts et disposés à revenir.

Homme Encino est arrivé en 1992 et constitue une comédie importante à bien des égards. C’était le premier film à présenter Pauly Shore dépeignant son personnage de Weasel, le catapultant à une célébrité instantanée. Bien qu’il fût un veejay évasion sur MTV et qu’il était déjà apparu dans le classique culte perdu depuis longtemps Fantôme du centre commercial, ainsi que des apparitions captivantes dans des séries télévisées extrêmement populaires Marié avec des enfants et 21 rue Jump, Homme Encino a servi d’introduction à Pauly en tant que chef de file comique dans ce qui allait devenir plusieurs films comiques à succès.

Homme Encino serait également l’introduction de Brendan Fraser au monde après être apparu dans une poignée de téléfilms. La comédie l’a poussé à devenir une célébrité instantanée dans les années 90. Cela a également permis à Sean Astin de passer du statut d’enfant acteur à celui d’acteur adulte établi, et sert de précipice pour sa carrière ultérieure, le propulsant dans des films à succès tels que Rudy, Le Seigneur des Anneaux et l’émission télévisée à succès Choses étranges.

Homme Encino est affectueusement rappelé par les trois acteurs. Et Pauly Shore a frappé durement ses médias sociaux, disant aux fans d’exiger que Disney + continue ce qu’ils avaient commencé en 1992. Paul Shore l’a dit dans son premier post Instagram.

« Good o’l Encino Man, souvenez-vous de ce classique? Combien de personnes veulent voir Encino Man 2?! Accédez à Disney + sur les réseaux sociaux et faites-leur savoir que Brendan, Sean et moi-même sommes prêts à partir! Faisons cela 2021. Allons-y! Wiez le jus de pruneau dooooooooodz. «

Pauly Shore ne s’est pas arrêté là. Il continuerait à soutenir et à pousser l’idée que Encino Man 2 doit absolument se produire. Pas en tant que sortie en salle, mais en tant que comédie en direct en streaming réalisée exclusivement pour Disney +. Il continue à dire ceci.

« C’est le genre de vibrations dont nous avons besoin en ce moment !!! Encino Man 2. Allez @disneyplus, personne n’est laissé pour compte! Obtenons la positivité flowin budzzz! Répandons cet optimisme brozzzz! Let’s Wiezz le f *! # Cking jus frère. @seanastin.

En plus de pousser ça Encino 2 message sur ses plateformes de médias sociaux, le comédien emblématique a également parlé avec Looper de la réalisation de ses rêves de suite. Il avait ceci à dire à propos de son travail sur le film.

«Quand j’ai fait Encino Man, le réalisateur d’Encino Man il y a des années, Les Mayfield, il n’avait jamais réalisé de film non plus. Alors parfois, vous donniez des chances aux gens et ça marche.

L’original Homme Encino s’est terminé avec la petite amie de l’homme des cavernes de Brendan Fraser qui n’a pas été découragée, ce qui a ouvert la voie à une suite. La scène avec le couple des cavernes réunis partageant un bain a été immédiatement suivie d’une scène de générique de fin rapide dans laquelle Pauly Shore, Stoney Brown, promettait qu’il serait de retour. Malheureusement, Stoney Brown n’a pas été revu.

À l’occasion de son 30e anniversaire, Encino Man 2 ne sera pas une suite directe. On parlait à l’origine d’une suite qui verrait Stoney se figer et se réveiller dans un avenir lointain. On dirait que cette idée a été abandonnée pour une histoire qui permettrait aux personnages de Sean Astin et de Brendan Fraser de revenir. Bien que Stoney n’ait jamais eu de film de suivi, Brendan Fraser a repris son rôle de Caveman Link dans le suivi de Shore Beau fils et plus tard joué Link en tant que soldat dans Shore’s Dans l’armée maintenant.

Disney + n’a pas commenté l’appel de Pauly Shore à créer une suite à probablement son film le plus emblématique. Shore a récemment joué dans La maison d’hôtes, qui l’a ramené au statut d’homme de premier plan après plusieurs années d’absence du grand écran. Il a actuellement son propre podcast et plusieurs émissions Youtube qui sont très populaires auprès des fans.

Brendan Fraser actuellement en vedette dans la série de super-héros à succès HBO Max DC Comics Patrouille du destin comme Cliff Steele (alias Robotman} et il apparaît dans le prochain film de braquage de Steven Soderbergh Pas de mouvement soudain et sera vu dans la romance de science-fiction Derrière le rideau de la nuit, qui sont actuellement en post-production et feront probablement leurs débuts en streaming. Sean Astin est apparu le plus récemment dans plusieurs épisodes de The CW’s Super Girl. Il a également plusieurs films indépendants en post-production. Encino Man 2 on dirait que cela pourrait avancer avec tout le monde prêt et disposé. Maintenant, c’est juste à Disney +.

Sujets: Encino Man