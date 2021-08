Pauly Shore lance un film Weaselverse de style Marvel unissant ses personnages des années 90

Pourrait Pauly Rive se diriger vers le Weaselverse? Shore, l’une des figures les plus reconnaissables de la culture pop des années 1990, est surtout connu pour son alter ego appelé « The Weasel ». Développé sur scène dans le cadre de sa routine comique, Shore a ensuite présenté le personnage à la télévision et a joué dans une série de films de théâtre. A chaque fois, il a interprété des personnages très proches de The Weasel, une personnalité dont ses fans ont désormais une tendre nostalgie.

Ces dernières années, Shore a été inondé de demandes de fans pour qu’il développe des suites à ses différents films. De Homme d’Encino et Beau fils à Bio-Dôme et Dans l’armée maintenant, les fans ont passé beaucoup de temps à le supplier de ramener The Weasel dans une suite à au moins un de ces films. Il a récemment demandé à ses fans de transmettre ces demandes aux studios car il n’a personnellement aucun contrôle sur aucun de ses films, et dans une nouvelle vidéo YouTube, Shore les remercie d’avoir fait exactement cela.

« Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous les messages sortants disant essentiellement que vous allez contacter Disney + et Amazon et MGM concernant les suites de mes films. Donc, à cause du monde des médias sociaux maintenant, vous les gars, vous les gens à la maison, avez en fait plus de pouvoir que moi pour faire faire mes suites. »

The Weasel lui-même indique clairement qu’il est plus qu’heureux de faire des suites à tout ou partie de ces films si seulement cela ne tenait qu’à lui. Il nomme également certaines de ses co-stars de différents films, suggérant qu’il sait qu’elles seraient toutes prêtes à revenir à ses côtés si nécessaire. Shore présente ensuite un concept intéressant qui rassemblerait tous ces films en une seule histoire, similaire à la façon dont les films de super-héros mélangent désormais des univers avec des scénarios multivers.

« Alors, encore une fois, si vous vous intéressez à moi, Brendan Fraser, Andy Dick, Stephen Baldwin… Vous savez, peut-être que nous pourrions faire quelque chose merveille. Vous savez comment Marvel fait tous les mashups de tous les différents – ils le font Homme araignée, et Aquaman, et f ** kin’ Liquid Paper Man, et quels que soient les f ** k mans, ils les ont mis en place. Alors peut-être pouvons-nous faire un Homme d’Encino, Bio-Dôme, Beau fils, Dans l’armée maintenant film. Et Marvel et faites-le. Et ces pommes ? »

Que dirait une belette à une autre ? Nous pourrions découvrir cela et plus encore dans un tel croisement épique qui nous donnerait au moins quatre Pauly Shores pour le droit d’un. Compte tenu de la façon dont différents studios détiennent les droits sur les films, cela ne semble pas être un projet qui pourrait de manière réaliste entrer en développement de si tôt. Cependant, obtenir une suite à au moins l’un d’entre eux semble être un bon début, mais les fans pourraient débattre sans fin sur laquelle des fonctionnalités mérite le plus une suite.

Peut-être que les fans devraient jeter leur dévolu sur Encino homme 2. Brendan Fraser est plus populaire que jamais ces jours-ci, et Shore a déjà annoncé qu’il serait prêt à revenir aux côtés de Pauly et Sean Astin. Si quelque chose comme ça marche bien sur Disney +, peut-être que les suites des autres films de Weasel pourraient être les prochaines à suivre. Cette nouvelle nous vient de Pauly Shore sur YouTube.