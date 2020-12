Pauly D a-t-il subi une chirurgie plastique? Voir la photo qui a convaincu les fans

La star de la télé-réalité Pauly D, né Paul DelVecchio, fait la une des journaux depuis ses débuts à la télé-réalité dans l’émission à succès MTV, Jersey Shore, diffusé de 2009 à 2012.

Depuis la création de Côte du New Jersey: vacances en famille en 2018, les fans ont pu avoir un autre aperçu des stars de la télé-réalité, dont le favori des fans, Pauly D.

Cette fois, cependant, le DJ de 40 ans ne fait pas la une des journaux dramatiques relationnels ou ne se bat pas avec des inconnus dans une boîte de nuit; au lieu de cela, il suscite une conversation parmi ses fans sur son apparence, et s’il a travaillé ou non au cours des derniers mois.

Pauly D a-t-il subi une chirurgie plastique?

Jetez un coup d’œil à son nouveau look ci-dessous et lisez ce que les fans de la star de télé-réalité disent de son look méconnaissable.

La star de télé-réalité a choqué ses fans en révélant son nouveau look sur des photos récentes.

Dans un récent post Instagram, Pauly D, a montré ses cheveux blonds fraîchement teints et une barbe fraîchement poussée.

Mais ce ne sont pas les nouveaux cheveux qui semblaient attirer toute l’attention, de nombreux fans dans ses commentaires soulignant la différence surprenante de ses traits du visage.

«Qu’est-ce que 2020 a fait avec Pauly D», a écrit un fan.

«Qui êtes-vous et qu’avez-vous fait avec @djpaulyd», a écrit un autre.

Beaucoup ont également transmis leurs commentaires sur Twitter, avec un fan tweet: «Pauly D a-t-il subi une chirurgie plastique ou…»

Un autre fan a tweeté: «Pauly D a fait tellement de travail que je ne l’ai même pas reconnu, je ne pense pas avoir été aussi bouleversé par la chirurgie plastique de quelqu’un.

Il est supposé que le Jersey Shore star a subi un lifting des yeux, ainsi que du botox injecté dans son front.

Ce n’est pas non plus la première tentative de Pauly D en chirurgie plastique.

Il a été rapporté l’année dernière que la star avait subi un traitement de gravure abdominale pour récupérer son pack de six en 2019.

Alors qu’il était en vacances à Cancún avec sa co-star Vinny Guadagnino en juin 2019, Pauly D a été photographié par des paparazzi sur la plage assez récemment après avoir terminé la procédure.

Mais la chirurgie plastique n’est pas inconnue chez ses camarades Étoile de Jersey co-stars.

Beaucoup d’entre eux ont également ouvertement admis sur les réseaux sociaux qu’ils avaient fait du travail.

Début décembre, Angelina Pivarnick a partagé son expérience en matière d’injections fessières et d’augmentation mammaire.

La star de télé-réalité a partagé avec ses fans qu’elle n’avait «jamais travaillé», choisissant plutôt de passer sous le couteau.

Dans un MTV Vétérinaire vidéo, Pivarmick s’est filmée recevant les injections d’un de ses rendez-vous avec un chirurgien plasticien.

Il a été rapporté que le Jersey Shore star a payé environ 20 000 € pour effectuer la procédure d’amélioration.

Nicole « Snooki » Polizzi a admis avoir reçu des injections de botox et des lèvres. En 2016, elle a révélé qu’elle avait également subi une augmentation mammaire.

Ronnie Ortiz-Magro a subi une liposuccion en 2019 pour ramener ses abdos sur un épisode de Les médecins.

Même si Jenni « JWoww » Farley n’a pas été aussi ouverte que ses autres co-stars, les fans ont également supposé que la mère de deux enfants avait reçu des remplisseurs de lèvres et subi une rhinoplastie, après son apparition au Côte du New Jersey: vacances en famille première à West Hollywood, Californie en 2018.

