Paulo Londra et Ed Sheeran à nouveau ensemble: ils ont présenté Novel Night

Le chanteur cordouan a rencontré l’artiste britannique pour présenter son quatrième single. C’était son retour après Nothing on You au n ° 6 Collaborations Project!

©Warner MusiqueEd Sheeran et Paulo Londra présentent Novel Night.

La formule est répétée une fois de plus : Paul Londres Oui Ed Sheeran Ils ont présenté une nouvelle collaboration qui, en seulement trois heures, a dépassé 800 000 reproductions. Il s’agit de roman nuit, le quatrième single du chanteur cordouan depuis son retour à la musique. Mais contrairement à des chansons comme Régime A Soit Chancecette fois, il était accompagné de l’artiste britannique, avec qui il a sorti un autre thème musical il y a des années, entretenant une excellente relation.

L’Argentin a présenté ce jeudi le clip vidéo officiel réalisé par Greg Davenport. En ce sens, il était accompagné de Sheeran, faisant la fête dans les rues de Londres entre amis et buvant au rythme de ce nouveau single. Ce n’est pas tout, puisque Ed a également été encouragé à chanter quelques lignes en espagnol, comme il l’a fait récemment dans ses collaborations avec J Balvin.

Ce n’est pas la première fois qu’ils travaillent ensemble. En 2019, Ed Sheeran a publié Projet de collaboration n° 6un album plein de collaborations avec des artistes tels que Bruno Mars, Eminem, Travis Scott, Justin Bieber, Camila Cabello ou Cardi B. C’est là que Paulo Londra est apparu pour représenter l’Amérique latine avec son classique « Lions avec flux » et ses vers en espagnol. Alors il a fait dans rien sur toila chanson avec laquelle ils ont partagé David.

Après cette fureur, les artistes se sont bientôt regroupés pour réitérer le succès avec une nouvelle chanson qui mêle les langues de chacun d’eux et élève leurs styles marqués. Mais, surtout, la chimie de ce duo imbattable est évidente. Il y a des mois, Sheeran a fait remarquer lors d’un dialogue avec MTV Argentina : « Avec Paulo, nous restons en contact permanent car il a eu une fille en même temps que moi. C’est un humain avec un si bon cœur. La première fois que je l’ai rencontré, son énergie et son aura m’ont donné tellement d’amour. Parfois je rencontre des artistes et c’est assez froid, mais je l’aime beaucoup. J’aime vraiment ».

Concernant son conflit avec les Ligues majeures, il a soutenu: « Je pense juste à quel point c’est mauvais. Comment allez-vous saper le talent de ce garçon ? En fait, j’en ai parlé en profondeur avec J Balvin. Nous nous sommes réunis il y a une semaine et avons parlé du fait que c’est un crime qu’il ne puisse pas produire sa musique. Donc le manager doit changer ça. ». À l’époque, il avait promis : «Chaque fois que Paulo voudra collaborer, je serai là. Je ferais littéralement n’importe quoi pour lui à tout moment. Il sait que je serai toujours”. Il a tenu sa promesse !

