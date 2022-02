Paulina Rubio sera reconnue aux Lo Nuestro Awards dans sa 34e édition

CÉLÉBRITÉS

L’artiste mexicain sera récompensé le 24 février lors de l’événement diffusé depuis Miami par Univisión.

©Getty imagesPauline Rubio

Pauline Rubiochanteur mexicain sera primé dans l’édition 2022 au Prix ​​Lo Nuestro pour son Trajectory jeudi prochain, le 24 février, qui sera diffusé depuis Miami par Univisión. Les prix de musique latine les plus traditionnels des États-Unis fêteront cette année leur 34e édition.

Après la présentation de la liste des artistes nominés, le vote du public permettant de sélectionner son préféré et l’information des principaux chefs d’orchestre de la soirée, la remise de cette importante reconnaissance à la carrière d’un chanteur a été confirmée.

Comment s’est déroulée la carrière musicale de Paulina Rubio jusqu’à présent ?

Pauline Rubio est connu comme « La fille dorée », a 30 ans dans le monde de la musique et plus de 20 millions de disques vendus. Ses débuts ont été dans le groupe musical Timbirichel’un des phénomènes les plus durables de la pop latine.

En 1992, il a commencé sa carrière solo et à partir de ce moment, il a pu accéder au marché américain du disque. L’artiste a remporté cinq fois le prix Lo Nuestro. En 2001, elle était dans la catégorie Album Pop de l’année pour son album « Paulina ». Un an plus tard, pour l’artiste pop féminine de l’année, alors qu’en 2005, elle a remporté deux statuettes pour l’artiste féminine de l’année et le clip vidéo de l’année pour la chanson «Te Quise Tanto».

En 2021 la chanson ‘Toi et moi’, en collaboration avec Raymix, lui a décerné le prix de la Cumbia Song of the Year. Au fil du temps, il a réussi à s’imposer dans l’industrie de la musique. Elle est l’une des rares artistes qui se sont levées et ont eu des succès dans les années 80, 90, 2000 et la décennie actuelle.

Dans un dialogue avec l’Associated Press, il a assuré : « La vie ne cesse de m’étonner. Je suis très reconnaissant et ému de cette reconnaissance de ma carrière. « Tant de vies, tant d’histoires. Les combats en valaient la peine. Et plus parce qu’ensemble, nous les avons libérés. Ma famille, mes fans et mes amis toujours main dans la main. Aujourd’hui, je suis ici pour célébrer 30 ans d’histoire, de notre histoire. Grâce au Pau Power qui jusqu’à aujourd’hui nous unit« , il ajouta.

Meilleurs albums studio :

1992: La fille dorée

1993 : 24 carats

1995: Le temps c’est de l’argent

1996 : Planète Pauline

2000 : Pauline

2002 : Fille de la frontière

2004 : Pau-latina

2006 : Ananda

2009 : Pop des grandes villes

2011 : bravo !

2018 : Souhait

Quand sont les prix Lo Nuestro?

L’événement le plus important de l’industrie de la musique latine aura lieu le jeudi 24 février prochain. Il s’agit d’un prix par vote populaire, les fans peuvent donc sélectionner leurs artistes préférés jusqu’au 7 février sur le site Web des Lo Nuestro Awards.

