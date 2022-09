Pauley Perrette est « tellement reconnaissante » d’être en vie après avoir survécu à un AVC massif

La vie n’a pas été très facile pour Pauley Perrette ces dernières années, mais malgré tout, la Cassé la star se sent juste reconnaissante d’être encore debout. Prendre à Twitter, Perrette a publié une vidéo sur ses problèmes de santé actuels, révélant que l’année dernière, elle avait subi un grave accident vasculaire cérébral. Elle a également évoqué ses autres luttes continues ainsi que certains êtres chers qu’elle a perdus ces dernières années. Cela a été difficile pour l’actrice, mais en même temps, ses défis la rendent plus reconnaissante d’être encore là.

La publication Twitter se lit comme suit :

C’est 9/2 Il y a un an, j’ai eu un gros coup. Avant cela, j’ai perdu tant de famille et d’amis bien-aimés. Et papa. Et puis cousin Wayne. Pourtant, toujours une survivante après cette vie traumatisante qui m’a été donnée jusqu’à présent… Et toujours si reconnaissante, Toujours si pleine de foi, Et TOUJOURS ICI !

Dans la vidéo, l’ancien NCIS l’actrice ajoute :

« Hé, les gars. Oh mon dieu, c’est le 2 septembre, c’est le premier anniversaire de mon accident vasculaire cérébral. Et je suis toujours là. Oui, je suis toujours là, encore une fois. Comme, combien de fois est-ce que je tromper la mort ? J’ai une allergie aux teintures capillaires. J’ai des allergies alimentaires. Je suis une survivante de la violence domestique et du viol, et j’ai été agressée par un sans-abri fou et j’ai failli mourir. Et vous faire savoir que je suis toujours là. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant, et surtout pour mes chiens de sauvetage… Je suis là. Je suis toujours là. Je me sens bien. J’ai traversé beaucoup de choses ces deux dernières années… Je suis toujours là, et je Je suis reconnaissant. »

Pauley Perrette a lutté pendant des années

Bon nombre des luttes personnelles de Pauley Perrette ont été bien documentées. Elle a allégué avoir été maltraitée par son premier mari, Coyote Shivers, dont elle a divorcé en 2006. En 2014, alors qu’elle travaillait sur NCIS, Perrette a souffert d’une grave réaction allergique à la teinture utilisée pour les cheveux noir d’encre de son personnage. L’année suivante, elle a été agressée par un sans-abri à l’extérieur de sa maison.

Alors que Perrette avait été populaire auprès des fans lors de sa course sur NCIS, son expérience de travail sur le spectacle dans les coulisses n’était pas stellaire. En 2019, elle a déclaré qu’elle avait quitté la série car elle était « terrifiée » par la co-star Mark Harmon, affirmant avoir fait des cauchemars à propos de lui « l’attaquant ». Les problèmes des anciens collègues sont censés provenir d’un incident en 2016 lorsque le chien d’Harmon a mordu un membre d’équipage et Perrette était mécontente de voir l’animal revenir plus tard sur le plateau, mettant potentiellement les gens en danger. Perrette a annoncé qu’elle quittait la série en 2017.