Paul WS Anderson dit que Paramount craignait que Event Horizon ne ternisse Star Trek

Après 25 ans, Horizon des événements s’est attiré un culte et est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs films de science-fiction d’horreur jamais réalisés. Écrit par Philip Eisner et réalisé par Paul WS Anderson, le film se déroule dans le futur et suit une équipe de secours montant à bord d’un vaisseau spatial qui avait disparu dans l’espoir de localiser des survivants, mais ce qu’ils trouvent à la place est quelque chose de beaucoup plus cauchemardesque. Le film, sorti le 15 août 1997, met en vedette Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan et Joely Richardson.

En repensant au film en l’honneur de son prochain 25e anniversaire, Anderson avait beaucoup à dire sur Horizon des événements dans une nouvelle interview avec Variety. Au moment de sa sortie, il n’y avait vraiment pas eu beaucoup de grands films sortis qui ressemblaient à ça. Cela a apparemment choqué les dirigeants de Paramount par ce qu’ils ont vu quand Anderson travaillait sur le film, et comme l’explique le cinéaste, cela a entraîné « beaucoup de notes difficiles » qui lui ont été données.

« Je pense que Paramount a été un peu choqué. Il y avait toute cette horreur grossière et toutes ces images dérangeantes. Je ne pense pas que quiconque au studio ait vraiment vu ce genre de choses auparavant parce que je tournais en Angleterre. Généralement, les gens du studio regardent ce que l’unité principale tourne, mais tous les trucs d’horreur étaient faits par la deuxième unité, dirigée par moi le week-end. Je ne pense pas que quiconque au studio ait réellement regardé le matériel de la deuxième unité, donc ils n’avaient pas vu tous les empalements et toutes les autres personnes qui se font arracher les yeux et les intestins. J’ai reçu beaucoup de notes difficiles.

Dans l’interview, Anderson raconte également comment une personne de Paramount lui avait suggéré que faire un film sur l’espace extra-atmosphérique avec des images aussi horribles pourrait potentiellement ternir le Star Trek marque.

« Quelqu’un m’a dit : ‘Nous sommes le studio qui fait Star Trek !’ Ils n’étaient pas seulement horrifiés par mon film ; ils avaient l’impression que j’étais en train de salir ‘Star Trek’ d’une manière ou d’une autre, parce que j’étais aussi dans l’espace et que je faisais toutes ces choses terribles.

Kurt Russell savait que le film deviendrait un classique culte

Lorsque Horizon des événements a été publié, il n’a pas exactement attiré les chiffres du box-office qu’Anderson et Paramount espéraient. Il ne savait pas qu’en temps voulu, le film serait reconnu alors que de plus en plus de fans arrivaient, tournant Horizon des événements dans un favori culte. Mais quelqu’un qui avait su à l’époque que Horizon des événements tiendrait le coup serait l’acteur Kurt Russell.

« Lorsque le film est sorti pour la première fois, il fonctionnait bien, mais ce n’était pas ce que j’espérais. J’allais faire un film avec Kurt Russell (Soldat, film d’action de science-fiction de 1998) et je lui ai montré Event Horizon. Il a dit : « Paul, dans 20 ans, c’est le film que tu vas être vraiment content d’avoir fait. » Il avait raison ! J’ai trouvé que c’était très généreux de la part de Kurt, étant donné que j’étais sur le point d’aller faire un film avec lui. Le film était saisissant. Il n’a pas tiré ses coups et il était fidèle à ce qu’il voulait faire. Nous n’avons pas Je n’ai pas beaucoup de temps pour couper des bandes-annonces, faire des affiches et faire une campagne très élaborée, mais au fil du temps, les gens ont trouvé le film. Ce fut une expérience merveilleuse de voir le public grandir.

En l’honneur du 25e anniversaire, une nouvelle édition limitée 4K Ultra HD Blu-Ray Steelbook d’Event Horizon est maintenant disponible. Quant à Anderson, il tournera son prochain film, Dans les Terres Perduesavec Milla Jovovich et Dave Bautista en novembre.