Paul Wight jouera le rôle du capitaine Insano du personnage de Waterboy sur AEW Television

Fans de Le Waterboy aura la chance de voir Captain Insano en live. De retour dans la comédie réalisée par Frank Coraci, sortie en 1998, Paul Wight est apparu en tant que capitaine Insano, un lutteur professionnel et le héros personnel de Bobby Boucher d’Adam Sandler. À un moment donné du film, Bobby appelle lors d’une émission télévisée en direct et propose ses services de waterboy au lutteur professionnel. L’œil de Bobby arrache un joueur de football dans une autre scène en l’honneur de son lutteur préféré, alors qu’il prononce la phrase « Le capitaine Insano ne montre aucune pitié ».

Wight n’est apparu que brièvement dans Le Waterboy et le personnage n’a pas été vu en train de jouer sur le ring. Cependant, les fans auront l’occasion de voir le lutteur en action sur la télévision All Elite Wrestling. Wight, qui a déjà passé de nombreuses années sous le nom de Big Show à la WWE, a travaillé pour obtenir les droits d’utilisation du personnage de Captain Insano dans AEW. Il a récemment confirmé à Wresting Inc. qu’il avait maintenant obtenu ces droits et qu’il se produirait en tant que capitaine Insano pour ce qu’il considère comme son dernier hourra dans la lutte professionnelle.

« Enfer [Captain Insano] Reviens. Le gars qui a écrit The Waterboy a approuvé. Tony Khan et moi avons obtenu les droits du capitaine Insano. Il y a déjà une tenue faite, les neuf mètres entiers. Nous faisons beaucoup de travail de préparation, et ce sera mon dernier hourra pour ainsi dire.

Cela dit, Wight ne s’attend pas à ce que ce personnage soit présenté dans l’événement principal des matchs de championnat du monde. Il sent juste que ce sera amusant pour les fans de le voir jouer le personnage dans lequel il a joué. Le garçon d’eau.

« Soyons honnêtes – je ne pense pas que ce personnage va être un tueur en essayant de battre Jon Moxley pour le championnat du monde AEW. À ce stade, je pense que ce personnage est juste pour s’amuser. Nous verrons comment ça se passe, mais pour moi en ce moment, c’est juste une chance de m’amuser avec ce personnage et d’être un point lumineux dans la série. Nous verrons comment je me sens et nous verrons comment tout le monde s’en tire.

Paul Wight peut maintenant être vu dans Marcus

Paul Wight a déjà joué dans des films comme Knucklehead et Vendetta avec d’autres rôles dans des films, y compris vive le vent d’hiver, MacGruberet Me battre avec ma famille. Il peut maintenant être vu dans le film Marc dans le rôle d’agent de sécurité. Wight a récemment parlé à 45secondes.fr dans une interview exclusive de son rôle, expliquant comment son histoire sur un homme aux prises avec une maladie mentale l’avait intrigué. Il a également estimé qu’il était parfaitement adapté à son rôle de Gus Hoffman.

« À l’origine, il s’agissait du message du film… mais ensuite, pour jouer un agent de sécurité, je ne pensais pas que c’était un gros effort pour mes capacités. Et donc, je me sentais à l’aise pour jouer le rôle », a déclaré Wight.

On ne sait pas encore quand Wight reprendra son rôle de Le Waterboy sur la programmation AEW, mais vous pouvez voir le lutteur professionnel et acteur dans Marcdésormais disponible en salles et en numérique.