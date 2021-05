Paul Walter Hauser veut vraiment faire un biopic de Chris Farley, mais le temps presse

Paul Walter Hause, avec beaucoup de ses fans, aimerait le voir jouer le comédien légendaire Chris Farley dans un biopic, mais la fenêtre d’opportunité pour que cela se produise se rétrécit très rapidement. Hauser, qui a impressionné les critiques en tant que chef de file de Clint Eastwood’s Richard Jewell, peut maintenant être vu dans son prochain rôle dans le nouveau film de Disney Cruella avec Emma Stone. Ces rôles de haut niveau ont été des opportunités incroyables pour Hauser, bien qu’il lui soit encore difficile de ne pas penser au rôle qui s’est échappé.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Paul Walter Hauser s’est ouvert sur sa carrière d’acteur. Comme régalé dans l’interview, jouer Farley aurait été un rôle de rêve pour Hauser, qui a fait de gros efforts pour que le biopic potentiel se produise. À un moment donné, il a même parlé à la famille Farley du projet, mais Hauser n’a jamais été en mesure de faire décoller le film. Parce que l’acteur travaille maintenant à perdre du poids, il admet que sa chance de jouer Farley dans un film diminue littéralement chaque semaine.

« Je voulais faire un film de Chris Farley où il est en cure de désintoxication pendant la moitié du film, et pour l’autre moitié du film, il fait ses trucs SNL et ses films. Je pense que j’ai une très bonne vision de cette histoire, mais J’essaie de perdre du poids et j’essaie de me redéfinir en tant que personne qui fait des choix sains et en tant qu’acteur. Donc, l’époque où l’on faisait Fatty Arbuckle, Chris Farley ou Ignatius J. Reilly dans un film de Confederacy of Dunces ont une très petite fenêtre de temps, et il devient de plus en plus petit de semaine. «

Ce n’était pas un secret que Hauser espérait faire un film de Chris Farley. En décembre 2019, un fan, qui venait de regarder Richard Jewell, a posté que Hauser « doit recevoir immédiatement un biopic de Chris Farley », louant le « cœur et la tendresse » de l’acteur.

«Merci», a posté Hauser en réponse. « De plus, personne ne ferait ce que je peux faire avec Chris. Je ne me vante pas. C’est un fait stupide. Si ce film est fait, je le prends. »

Le problème le plus évident en essayant de faire un biopic de Farley est qu’il n’y a vraiment personne d’autre comme le comédien unique en son genre. Il est difficile d’imaginer quiconque remplissant ces chaussures, et la tâche serait incroyablement difficile pour quelconque acteur. Toutefois, si un tel film devait se produire, il est très facile de faire valoir que Hauser est l’homme pour le travail, compte tenu de son niveau de talent et de ses similitudes physiques. Le biopic potentiel doit se produire maintenant si cela se produit.

Avec sa performance d’évasion dans Richard Jewell, Hauser est également connu pour ses rôles dans Moi, Tonya, BlacKkKlansman, et Da 5 sangs. Il a également joué Stingray dans la deuxième saison de Cobra Kai, et il dit qu’il est heureux de revoir le rôle si les gens de Netflix lui appellent un jour à revenir. Vous pouvez l’attraper dans le nouveau film Cruella qui vient de sortir aux États-Unis et sur Disney + avec Premier Access. L’interview complète de Hauser peut être lue sur The Hollywood Reporter.