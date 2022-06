Paul Walker recevra une étoile posthume sur le Hollywood Walk of Fame

l’acteur décédé Paul Walkermieux connu pour sa performance en tant que Brian O’Conner dans le »Rapides et furieux » est sur le point de recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2023, aux côtés d’autres acteurs Uma Thurman, Christopher »Ludacris » Bridges, Bill Pullman, Vince Vaughn, John Waters, Jon Favreau, Mindy Kaling, Martin Lawrences, Ralph Macchio, Garrett Morris et Ellen Pomeo.

Walker a commencé sa carrière d’acteur en tant que jeune garçon dans les années 1980, gagnant plus tard une large reconnaissance pour son rôle dans la série « The Young and the Restless ». Après cela, il a participé à d’autres productions jusqu’à participer au premier film « Fast and Furious » en 2001.

Le personnage de Brian O’Conner est apparu dans six épisodes de la franchise principale Fast & Furious, et bien que l’acteur soit décédé en 2013, son personnage a survécu dans le canon de la série même dans Fast & Furious 9. » de 2021.

L’influence de Walker est encore visible dans les derniers épisodes des films de course, avec le réalisateur Ligne Justin commentant récemment sur la façon dont la fin se souviendra du défunt acteur. « Paul Walker est une partie si importante de l’histoire du cinéma », a-t-il déclaré. « Alors que nous travaillons sur une fin, sa performance a une signification particulière pour moi, car il est une partie si importante de cette franchise et de cet univers. » .. Chaque fois que je me sens frustré ou un peu perdu, je m’inspire de ces conversations avec Walker en 2008 à propos de la fin de « Fast and Furious ».

Le Hollywood Walk of Fame compte actuellement plus de 2 700 noms de stars, représentant des personnalités influentes du cinéma, de la télévision, de la musique et du théâtre, s’étendant sur 2,1 km autour du Hollywood Boulevard en Californie. Des centaines de noms sont nominés chaque année, parmi lesquels le comité de sélection du Hollywood Chamber of Commerce Walk of Fame choisit environ 20 à 24 célébrités pour recevoir des étoiles.