Paul Walker possédait une voiture qu’il est interdit de conduire sur les routes américaines

Paul Walker était l’une des grandes idoles d’Hollywood du début des années 2000. Une star de la Rapide furieux franchise, Walker a fait des vagues dans le secteur du divertissement pour ses personnages durs.

Malheureusement, Walker est décédé dans un accident tragique en 2013. À ce jour, les fans se souviennent de Walker avec tendresse et aiment apprendre ce qu’ils peuvent sur sa vie personnelle et l’héritage qu’il a laissé derrière lui.

Walker était connu pour son jeu d’acteur mais aussi pour sa fascination pour les voitures rapides et exotiques. En fait, la star aurait compté un véhicule notoirement illégal dans sa flotte de voitures chères.

Comment Paul Walker est-il devenu célèbre?

Walker est né en Californie en 1973. Sa mère était un ancien mannequin, tandis que son père était un boxeur amateur.

Bien que Walker aspirait à devenir biologiste marin, il a également maintenu une carrière d’acteur florissante. En fait, Walker a commencé à jouer alors qu’il n’était qu’un bébé, selon IMDb, apparaissant dans des publicités télévisées pour des marques telles que Pampers.

Dans les années 80, Walker est apparu dans plusieurs émissions de télévision de haut niveau, y compris le Michael Landon-Helmed Autoroute vers le paradis.

Après une série de rôles dans des films tels que Varsity Blues, elle est tout ça, et Pleasantville, Walker a eu sa première grande pause quand il a été choisi Le rapide et le furieux. Le film a non seulement établi Walker comme une grande star hollywoodienne, mais il a également bâti sa réputation de star d’action à part entière. Il a continué à apparaître dans plusieurs des suites du film.

Pour quoi Paul Walker était-il le plus connu?

Walker a continué à travailler dans les films après être devenu célèbre avec le Rapide furieux franchise, apparaissant dans des films tels que Huit ci-dessous, Joy Ride, drapeaux de nos pères, et Dans le bleu. Cela dit, il est resté surtout connu pour le rôle de Brian O’Conner. Walker a gagné des fans du monde entier pour son approche charmante des héros d’action.

Walker a été tué en 2013 des suites d’un accident de voiture dévastateur. À l’époque, Walker était impliqué dans le tournage de plusieurs films majeurs, dont Furieux 7. Les showrunners se sont précipités pour terminer le film sans Walker et ont fini par ajouter plusieurs doux hommages à la jeune star dans le contexte du film terminé.

Paul Walker possédait un véhicule tristement illégal

En plus de son amour du théâtre, Walker était connu pour son affinité pour les voitures cool. En fait, il était un pilote de voiture de course talentueux et a participé à plusieurs tournois, y compris la série de courses Redline Time Attack. Walker possédait le magasin de vitesse Always Evolving et, au fil des ans, a amassé une flotte de véhicules exotiques très coûteux. Un des véhicules de Walker, cependant, aurait été interdit de circuler sur les routes américaines.

Selon TheThings.com, Walker possédait une Nissan S15 Silvia. Le véhicule ne pourrait pas être immatriculé pour conduire en Amérique, car il a été introduit à l’origine en 1999.

Pourtant, il a gagné la notoriété pour être présenté dans le Rapide furieux franchise, principalement en raison de son design accrocheur et de son moteur quatre cylindres en ligne turbocompressé, qui lui confère une vitesse et une maniabilité impressionnantes.

On ne sait pas si Walker a déjà conduit le véhicule dans une capacité tout-terrain, mais selon le rapport, il est resté dans son atelier automobile pendant plusieurs années avant sa mort, impressionnant tous les fans qui ont eu la chance d’en avoir un aperçu exclusif.

Ces jours-ci, les fans du monde entier se souviennent affectueusement de Walker, non seulement pour ses capacités d’acteur et les personnages amusants qu’il a créés, mais aussi pour sa nature amusante et son affinité pour la voie rapide.