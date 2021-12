Paul Verhoeven retrouve l’écrivain RoboCop pour le thriller politique Young Sinner

Paul Verhoeven devrait faire son retour à Hollywood avec un thriller politique, Jeune pécheur, écrit par Edward Neumeier (RoboCop, Patrouilleurs de l’espace). Verhoeven n’a pas fait de film en anglais depuis les années 2000 homme creux. Cela ne veut pas dire qu’il ne s’est pas occupé, cependant. Depuis son départ d’Hollywood, Verhoeven a produit des films internationaux provocants mais spectaculaires, comme son dernier, Benedetta, un film biographique sur deux religieuses ayant une histoire d’amour dans l’Italie du XVIIe siècle, et le thriller psychologique français de 2016, Elle. Son film de guerre de 2006, Livre noir (2006), a été élu par le public néerlandais comme le meilleur film néerlandais jamais réalisé.

Paul Verhoeven n’a certainement pas perdu le contact et est toujours le cinéaste légendaire connu pour avoir réalisé des films emblématiques d’Hollywood comme RoboCop, rappel total, et Instinct primaire.

Pour son prochain film, Jeune pécheur, Verhoeven travaille avec Edward Neumeier. Jeune pécheur est décrit comme un thriller politique avec des thèmes érotiques. Dans une récente interview avec MovieMaker, Verhoeven et Neumeier ont parlé en détail de leur collaboration. À propos de l’intrigue, Neumeier a dit,

« Young Sinner est un thriller politique se déroulant à Washington, DC. Notre héroïne, une jeune employée qui travaille pour un puissant sénateur, est entraînée dans un réseau d’intrigues et de dangers internationaux, et bien sûr, il y a aussi un peu de sexe. »

Verhoeven a ajouté: « Je pense vraiment que ce que Neumeier et moi, en ce moment, voulons faire avec ce script, Jeune pécheur, sera une version innovante de films comme Attraction fatale et Instinct primaire. Et ce ne serait pas ajouter toutes sortes d’éléments numériques. Le moins possible. » On dirait que Verhoeven veut s’inspirer des thrillers érotiques des années 90 pour Jeune pécheur. Le cinéaste néerlandais a en outre révélé qu’il envisageait de faire ce film depuis une dizaine d’années, en incorporant des thèmes similaires dans ses films, Livre noir et Elle également. Mais contrairement à ces films de niche, Jeune pécheur sera « plus explosif et plus ouvert d’esprit à un large public ».





En plus de l’intrigue politique et de l’érotisme, Jeune pécheur aura également un ton moins sérieux et inclura la satire. « Nous avons consulté un ancien officier du renseignement, Ron Marks, qui essaie de nous tenir au courant de Capitol Hill et des affaires d’espionnage, mais la satire semble toujours émerger lorsque Paul et moi travaillons ensemble, donc je pense que notre nouvelle aventure aura un ton léger », a déclaré Neumeier.

Verhoeven est actuellement occupé à promouvoir son film Benedetta, qui est sorti en salles le 3 décembre 2021. Le réalisateur est embourbé dans la polémique depuis la première du film au Festival de Cannes cet été. Il a reçu à la fois des critiques et des éloges pour la représentation de la sexualité dans Benedetta. Le film suit une religieuse du XVIIe siècle en Italie qui souffre de visions religieuses et érotiques inquiétantes et développe une histoire d’amour avec une autre religieuse. Benedetta est un film biographique vaguement basé sur le livre de non-fiction de 1986 Actes impudiques : la vie d’une nonne lesbienne dans l’Italie de la Renaissance par Judith C. Brown.





Le nouveau film de Paul Verhoeven Benedetta met en vedette Virginie Efira dans le rôle principal, avec Lambert Wilson, Daphne Patakia, Charlotte Rampling et Olivier Rabourdin. Benedetta sera disponible en VOD à partir du 21 décembre. Cette nouvelle provient de MovieMaker.





