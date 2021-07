Paul Verhoeven répond aux critiques de son nouveau film

Le cinéaste néerlandais Paul Verhoeven se retrouve dans l’œil de la polémique après la première de son nouveau film lors de l’édition 2021 du Festival de Cannes, présenté au public « Benedetta », un film qui raconte l’histoire vraie d’une religieuse italienne dans le XVIIe siècle, dont la vie tranquille sera bouleversée dès le début d’une idylle interdite avec une autre femme.

Verhoeven a fortement souligné le « puritanisme » qui s’est installé dans le cinéma moderne lors de sa conférence de presse après la présentation du film après que certains critiques ont sévèrement remis en question certaines des décisions prises dans le film, par exemple, l’utilisation d’une figure du Vierge Marie dans l’une de ses séquences intimes.

« Je ne comprends pas comment vous pouvez blasphémer à propos de quelque chose qui s’est passé, même en 1625 », a commenté Verhoeven lors de sa conférence de presse (via Variety). « Vous ne pouvez pas changer l’histoire, vous ne pouvez pas changer les choses qui se sont produites et j’ai basé sur les choses qui se sont passées. . Et je pense que le mot ‘blasphème’ dans ce cas est stupide. »

Paul Verhoeven a également répondu à une question faisant référence à « l’hystérie » concernant la nudité. « N’oubliez pas, en général, que lorsque les gens ont des relations sexuelles, ils se déshabillent. Donc je suis abasourdi par le fait que nous ne voulons pas voir la réalité de la vie. Pourquoi ce puritanisme a-t-il été introduit ? À mon avis, c’est faux ».

Verhoeven serait interrogé sur la possibilité d’utiliser un « coordinateur de la vie privée » dans l’un de ses futurs projets. « Les acteurs eux-mêmes sont les coordonnateurs de l’intimité. Je peux le sentir. Parfois c’est peut-être nécessaire, mais pour le moment, je ne pense pas en France. »

A 82 ans, Paul Verhoeven s’est déjà retrouvé dans certaines situations entourées de polémiques. Récemment, à travers son autobiographie « The Beauty of Living Twice », l’actrice Sharon Stone a partagé, entre autres, quelques détails intimes sur le tournage de « Basic Instinct », où elle souligne que le réalisateur l’a trompée lors du tournage de la célèbre croix – séquence de jambes pendant l’interrogatoire.