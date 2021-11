Paul Thomas Anderson pense qu’un film devrait durer deux heures

BIRD INSTRUMENTS GA610 - COMBO

Un ampli pensé pour débuter...et pour durer. Il existe deux périodes pendant lesquelles un ampli est soumis aux pires conditions : lorsqu'on débute et (un peu plus tard), quand on part en tournée. C'est parce que notre équipe connait bien ces deux étapes qu'elle a attaché autant d'importance au premier modèle de la gamme. Notre GA610 est un ampli simple et increvable, conçu pour une prise en main rapide et une restitution fidèle de ce que vous jouez. Il fera toujours partie de votre arsenal dans 10 ans, vous en aurez sans doute fait votre ampli de voyage ou de travail, et vous oublierez parfois qu'il est à vos cotés depuis le début : c'est tout ce qu'on demande à un bon ampli compact. - Simple > prise en main rapide permettant de se concentrer sur la guitare. - Polyvalent > jouez dans tous les styles, du son le plus clair à l'overdrive le plus poussé. - Compact > encombrement réduit pour le transport et le rangement. - Durable > électronique robuste, coins et grille de protection, boutons en retrait. Caractéristiques techniques : - Amplificateur à transistors pour guitare électrique - Puissance : 10 Watts - Haut-parleur : 5 pouces / 12,7 cm - Contrôles : gain, tonalité, volume, overdrive commutable On/Off - Prise casque en face avant (coupe le son du haut-parleur) - Témoin lumineux de mise sous tension - Poignée de transport - Grille de protection du haut-parleur en métal - Coins de protection en nylon anti-choc - Boutons des potentiomètres en retrait, totalement protégés en cas de chute. - Cable d'alimentation intégré - Dimensions (cm) : hauteur 26 x largeur 26 x profondeur 14,5 - Poids : 3,2 kg.