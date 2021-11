Paul Thomas Anderson parle de la pizza à la réglisse et de sa «ménage obsédé par les merveilles»

Paul Thomas Anderson a rencontré Variety pour discuter de son dernier film Pizza à la réglisse, y compris ses choix de casting non conventionnels et son retour, une fois de plus, dans sa bien-aimée vallée de San Fernando des années 1970. Il nous fait également part de ce que la famille se rassemble pour regarder ensemble. La réponse surprenante de l’auteur ? Les films Marvel, bien sûr.

Le dernier film d’Anderson ramène le public à une époque et à un lieu chers à Valley Boy. Des films plus lourds comme Le maître et Il y aura du sang sont ce que nous attendons de l’écrivain et réalisateur nominé aux Oscars, mais Pizza à la réglisse est un départ définitif livrant une histoire d’amour et une comédie directe des acteurs Cooper Hoffman et Alana Haim. Pizza à la réglisse raconte l’histoire d’Alana Kane et de Gary Valentine qui grandissent, courent et traversent la navigation périlleuse du premier amour dans la vallée de San Fernando, 1973.

En parlant des nouveaux arrivants, Paul Thomas Anderson explique ses choix pour nos personnages principaux. « Cooper avait des années et des années et des années d’expérience à son actif dans la réalisation de films familiaux avec moi et ma famille. Généralement, ce sont des films d’action où il se faisait battre comme le méchant par mon fils qui le jette héroïquement une falaise ou lui tire une balle dans le visage. En plus de cela, il n’avait pas agi de manière professionnelle. Je ne l’ai pas écrit pour lui. Je l’ai écrit pour un garçon flou de 15 ou 16 ans. Je n’aurais jamais imaginé quand je l’écrivais, ce serait Cooper. J’ai pensé que je prendrais la voie la plus traditionnelle et que je poursuivrais un jeune acteur. J’en ai rencontré quelques-uns qui étaient talentueux, mais la plupart d’entre eux semblaient déjà à un jeune âge trop entraîné, trop élevé et trop ambitieux, ce qui ne m’intéressait pas. »

Anderson a travaillé avec Alana Haim pour réaliser plusieurs clips pour elle et le groupe de ses sœurs, Haim. Il explique son choix d’avoir choisi la musicienne comme notre actrice principale. « C’était une histoire très spécifique à la vallée de San Fernando. C’était important en termes de casting. C’est comme si vous alliez raconter une histoire à New York, vous engagez Marisa Tomei. Alana ressemble à une fille du Valley ; elle parle comme une fille de la vallée ; c’est une fille de la vallée. Elle est féroce. Elle est très enthousiaste et elle apprend vite. Je ne sais pas combien de cases vous pouvez encore cocher. Dans le film, elle commence comme la personne stable, qui a plus d’années à son actif, mais il apparaît lentement qu’elle est bancale et instable et impulsive et en colère et piégée et incroyablement immature. »

Lorsqu’on lui a demandé quels films il a apprécié récemment, répond : « Shang-Chi était bien amusant. Il y a une énergie formidable à ce sujet, mais je vis aussi dans un foyer obsédé par Marvel, donc continuer le voyage de ces histoires Marvel est excitant pour nous. j’ai aimé Venin 2. Titane vaut le détour. Procédez avec prudence : je ne sais pas comment le recommander, car ce n’est certainement pas la tasse de thé de tout le monde. Je ne sais pas trop ce que j’en pense, mais, mon Dieu, tu es entre les mains d’un vrai cinéaste. Je m’accrochais bien à la vie, et c’est un sentiment formidable. J’ai regardé la bande annonce pour le roi Richard, et quand il sortira, je serai le premier en ligne. Quand Will Smith décide de l’allumer, c’est tellement magique. J’ai adoré sa performance dans Poursuite du bonheur. C’est un film sous-estimé. »

Et enfin, lorsqu’on lui a demandé si le fait de vieillir l’avait changé en tant que cinéaste, il a répondu : « Mon instinct est de dire que je suis devenu plus confiant, mais quiconque a fait cela sait que la confiance est une illusion. Un bon travail d’un jour ne le fait pas ». Cela ne veut rien dire. Vous êtes toujours au gré des dieux quant à la façon dont le lendemain va se passer. Mais en vieillissant, vous devenez meilleur pour prédire quelques pas en avant ou sentir comment une performance évolue. la vision vient avec l’expérience, mais tout est accompagné d’un astérisque. Vous avez peut-être 25 ans de pratique, mais lorsque vous marchez sur ce plateau de tournage, vous redevenez un putain de novice. C’est l’attraction ou la dépendance pour beaucoup d’entre nous qui faisons cette chose. »

La lettre d’amour de Paul Thomas Anderson à l’industrie cinématographique de la Californie du Sud des années 1970 met en vedette Alana Haim, Cooper Hoffman (fils de feu Philip Seymour Hoffman), Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Ben Stiller, John C. Reilly, Maya Rudolph et Benny Safdie. Pizza à la réglisse sort en salles le 25 décembre. Cette nouvelle provient de Variety.

