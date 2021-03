Paul Stanley sur l’avenir de KISS: « Je ne vois pas de raison d’enregistrer de la nouvelle musique » | 45S

Pas plus. Paul Stanley, chanteur du groupe emblématique Kiss, a indiqué qu’il ne voyait aucune raison d’enregistrer de la nouvelle musique avec son groupe de longue date et celui qui a conduit à la célébrité.

Le chanteur, dans une récente interview avec USA Today, a expliqué plus à ce sujet tout en parlant également de son nouveau projet « Soul Station ».

Je ne vois vraiment pas de raison à cela [grabar nueva música], pour être honnête. Pour la plupart, lorsque des groupes classiques sortent de nouveaux albums, ils sont regardés, écoutés et jetés parce qu’ils n’ont pas le sérieux, ils n’ont pas l’âge qui vient avec quelque chose qui est une capsule temporelle ou un être attaché. à une certaine période de leur vie. »dit-il.

Je trouve donc étrange que les gens veuillent toujours que vous fassiez un nouvel album, mais ensuite ils disent: «C’est super. Maintenant, jouez vos hits. Donc, honnêtement, à ce stade, il n’y a pas de réelle récompense. Il y a tellement plus de récompenses pour changer de voie, je continue », dit-il.

Récemment, dans Consequence of Sound, Genne Simmons a développé ses affirmations «rock is dead», déclarant que le modèle commercial n’est plus rentable.

« Le fait est, oui, le rock est mort parce que si nous avons joué au jeu de 1958 à 1988, soit 30 ans, vous aviez Elvis, les Beatles, les Stones, Pink Floyd, etc. », commença Simmons. «Et vous pouvez passer à la partie lourde, qui est Metallica, Maiden, si vous voulez mettre KISS là-dedans, c’est bien. AC / DC, encore et encore. Même U2, Prince, Bowie, Eagles. Et puis vous arrivez aux trucs disco, et Madonna, et tout, et Motown, bien sûr. Et puis, de 1988 à aujourd’hui, qui sont les nouveaux Beatles? »Dit-il.

