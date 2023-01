Paul Stanley explose pour une série sur son père, Paco Stanley, avec Belinda et Diego Boneta

in

Paul Stanley a assuré que son père était traité comme un criminel et que la série n’était pas autorisée par la famille.

© Paul StanleyPaul Stanley a assuré que la série Prime Video sur Paco Stanley n’était pas autorisée

Il y a 23 ans, la mort du comédien Paco Stanley a choqué le Mexique et maintenant le nom du présentateur de télévision bien connu est revenu sur le devant de la scène, après que son fils, Paul, ait explosé contre une série sur la vie du comédien, mettant en vedette Bélinda, Diego Boneta Oui Luis Gerardo Méndez, qui se déroulera sur la plateforme Prime Video.

pendant l’émission de télévision Aujourd’huide Televisa, dont Paul est l’hôte, a assuré que la production mettant en vedette le chanteur de « Sapito », ainsi que Zuria Vega, n’est pas autorisée et l’a étiquetée tabloïd:

« Quant à la famille Stanley, aucun d’entre nous n’a dit oui à une série ou à une biosérie. Il y a deux mois, nous parlions avec cette même société de production qui réalise (le projet) sur une plateforme« , a déclaré le fils de l’humoriste.

L’acteur de 37 ans a déclaré avoir parlé avec les producteurs de la série, mais que la famille voulait parler dignement de son père, « comme il le mérite » mettant l’accent sur la carrière de Paco Stanley et non sur la mort du comédien.

En revanche, sur les réseaux sociaux, Prime Video a annoncé qu’il s’agissait d’une « mini-série qui raconte le dernier jour de la vie de Paco Stanley »qui a été assassiné par au moins cinq hommes après être parti déjeuner au restaurant El Charco de las Ranas à Mexico.

+ Pourquoi la famille Stanley refuse-t-elle la série Prime Video ?

Interrogé par ses collègues sur les raisons pour lesquelles ils n’acceptent pas le projet de plateforme de streaming, Paul a accusé qu’il est sans fondement: »C’est un projet avec beaucoup de fiction, très tabloïdqui parle des derniers instants de mon père et qui n’était pas Paco Stanely« .

Paul a souligné que le plus triste pour lui est que dans plusieurs fragments « il est traité comme un criminel » et a affirmé que sa famille travaille déjà sur le processus judiciaire et analyser s’ils vont poursuivre la production.

« Nous négociions bien avec eux, je ne parle pas d’argent, mais question d’apporter tout notre soutien dans les entretiens, y compris les travailleurs qui étaient avec mon père 24h/24 et 7j/7 pour que ce projet ait plus de viande et qu’on parle de mon père bienPaul a souligné.

