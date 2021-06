Paul Stanley donne son avis sur le nouveau biopic Kiss

Fidèle à la tradition récente des films inspirés de figures légendaires du monde de la musique, l’emblématique groupe de rock Kiss s’apprête à recevoir un nouveau film biographique, qui sera réalisé par Joachim R,nning, cinéaste connu pour son travail sur le cinquième volet du La saga « Pirates des Caraïbes ».

Paul Stanley, leader du groupe, a récemment partagé ses impressions sur le scénario du film intitulé « Shout It Out Loud », qu’il a qualifié de « vraiment bon », notant que ce sera une expérience intéressante pour les fans du groupe. .

Lors d’une conversation hier (1er juin) avec l’animatrice du Download Festival Kylie Olsson peu de temps avant que Kiss ne monte sur scène, Stanley a commenté : « Écoutez, vous avez une chance de le faire et je préfère ne pas le faire que de le faire à moitié ou mal. » .

« Notre directeur est important. Il a fait ‘Maléfique 2’ et ce n’est pas un faux, il sait faire des films. Ça devrait être génial. Le choix du casting n’a pas encore commencé, mais ce sera également intéressant », a déclaré Stanley.

Lorsque Paul Stanley a été interrogé sur l’acteur qu’il aimerait voir jouer à l’écran, le musicien a souligné qu’il recherchait des acteurs qui ont la vingtaine pour la production, reconnaissant qu’il ne connaissait pas beaucoup d’acteurs aussi jeunes.

« Quand les gens ont ce genre de questions, ils disent ‘Oh, Brad Pitt’ ou ceci et l’autre. Eh bien, ces gars ont la cinquantaine et la soixantaine, donc vous parlez d’une autre génération d’acteurs. Et je suis le premier à dire que je ne suis pas à leur hauteur », a répondu Stanley.

Stanley conclut qu’il sera intéressant de voir la perception que l’équipe de production a du musicien à travers leur choix de l’interpréter. « Shout It Out Loud » sera un film produit exclusivement pour Netflix, qui capturera la vie et l’héritage de Kiss, en commençant par ses jeunes années avec un scénario d’Ole Sanders. Stanley et Gene Simmons sont les producteurs exécutifs.