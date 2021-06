Paul Soles meurt, Spider-Man et Hermey the Elf Voice Actor avaient 90 ans

Comédien vocal vétéran Paul Soles nous a quittés. Avec une carrière de sept décennies, quelques-uns des rôles vocaux les plus célèbres de Soles incluent le rôle de Peter Parker dans l’original. Homme araignée série de dessins animés des années 1960, ainsi que le copain de Rudolph Hermey the Elf dans la spéciale de 1964 Rudolph le renne au nez rouge. Malheureusement, Angela Wright, l’agent de Soles, a annoncé sur Facebook que l’acteur était décédé le 26 mai à l’âge de 90 ans.

« Paul Soles était vraiment un trésor canadien. Il a vécu une longue vie avec tant d’aventures en cours de route. RIP », lit-on sur Facebook.

«On se souviendra de lui comme d’un homme charmant, magnanime et de principes, d’un artiste créatif et polyvalent et d’un fier Canadien», dit la nécrologie de Soles, par Legacy. « Il adorait faire craquer les gens à l’antenne et en dehors et était un formidable conteur de blagues, un imitateur impressionnant, un homme d’accent, un orateur public, un lecteur d’histoire, un présentateur, un animateur, un animateur, comparez.

La nécrologie ajoute: « Chaleureux et doux avec une manière facile à vivre, il appréciait la compagnie des autres autant que la sienne. Réfléchi et inventif, il possédait une force tranquille et un puits profond d’émotion. Une personne talentueuse et travailleuse qu’il citait souvent. la chance était la seule raison de son succès, mais la vérité est qu’il a aimé ce qu’il a fait et cela s’est montré. «

Paul Robert Soles est né le 11 août 1930. Débutant sa carrière à la radio, Soles avait commencé à travailler à la télévision au début des années 1950. Un artiste fréquent dans les émissions de sketchs de CBC-TV, Soles a peut-être repris son rôle le plus célèbre dans les années 1960 lorsqu’il a été choisi comme Hermey l’elfe dans Rudolph le renne au nez rouge. Sa voix distincte en tant que personnage a depuis été entendue par qui sait combien de millions de personnes au cours des décennies qui ont suivi.

Pendant ce temps, les fans de Marvel peuvent également apprécier Soles pour sa course en tant que Peter Parker animé original. Il a exprimé le web-slinger titulaire dans le premier Homme araignée série de dessins animés qui a débuté en 1967. Soles a également exprimé Bruce Banner et d’autres personnages de Marvel dans la série animée Les super héros Marvel, ainsi que d’autres rôles dans Homme de fer et Femme araignée. Certains de ses autres crédits vocaux dans des projets animés comprennent Le spectacle Smokey Bear, Willy McBean et sa machine magique, et Le spectacle de King Kong. Soles a également exprimé le documentaire nominé aux Oscars Les couleurs de mon père: un portrait de Sam Borenstein.

Des décennies après avoir exprimé Bruce Banner sous forme d’animation, Soles apparaîtrait dans un rôle dans le film de super-héros de 2008 L’incroyable Hulk avec Edward Norton et Tim Roth. Il aurait également un rôle dans le film de 2016 Le deuxième fois autour. Plus récemment, il a eu un rôle récurrent dans la websérie Ma colocataire de 90 ans en tant que colocataire âgé en question, co-vedette avec Ethan Cole. Le crédit final pour Soles était dans la série télévisée 2020 Infirmières.

Les survivants de Soles comprennent sa femme Jean, son fils Jonathan et sa fille de cœur Jarah. Nos condoléances à eux et au reste de la famille en cette période douloureuse. Puisse-t-il reposer en paix pendant que sa mémoire se perpétue. Cette nouvelle nous vient de TheWrap.

