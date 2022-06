Paul Schrader pense que l’adaptation du gigolo américain est une « terrible idée »

Quelques jours après que Showtime a publié un teaser pour son gigolo américain adaptation, Paul Schrader s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer son opinion sur la série à venir. Schrader a écrit et réalisé le néo-noir de 1980 gigolo américain, avec Richard Gere et Lauren Hutton, à propos d’une escorte masculine accusée de meurtre. L’adaptation de Showtime mettra en vedette Jon Bernthal (Les morts qui marchent) et Gretchen Mol (Boardwalk Empire).

Samedi, Schrader a publié une longue déclaration sur sa page Facebook, déclarant :

« Après que la bande-annonce de Showtime soit apparue en ligne, on m’a demandé si j’étais impliqué. La réponse est non. Il y a quelques années, j’ai reçu un appel de Paramount me demandant de refaire American Gigolo en tant que série. J’ai répondu que je pensais que c’était une idée terrible. –Les temps avaient changé, la pornographie sur Internet avait redéfini le travail du sexe masculin, les virus, etc. c’était la fin. »

Schrader a poursuivi en expliquant que sa participation n’avait pas été demandée et qu’on lui avait proposé et accepté 50 000 €. La série mettra en vedette Bernthal dans le rôle de Julian Kaye et Mol, car l’intérêt amoureux de Kaye, Michelle et Schrader, avait également quelque chose à dire à ce sujet (même en faisant référence à une collaboration précédente avec Mol sur le drame des années 90 À moi pour toujours):

« Je suis un grand fan de John Bernthal et je souhaite le meilleur à Gretchen Mol (j’aurais aussi aimé pouvoir faire un meilleur travail avec le film que j’ai écrit et réalisé pour elle – désolé pour cela, Gretch). »

L’heure du spectacle gigolo américain met également en vedette Rosie O’Donnell en tant que détective travaillant pour découvrir la vérité derrière la fausse condamnation de Julian; Lizzie Brocheré dans le rôle d’Isabelle, l’héritière d’un réseau de travailleuses du sexe; Gabriel LaBelle en tant que jeune Julian; Leland Orser dans le rôle de Richard Stratton, un milliardaire technologique autodidacte; et Wayne Brady en tant que meilleur ami et mentor de Julian, Lorenzo.

Schrader travaille actuellement sur le thriller policier Maître jardinier avec Joel Edgerton et Sigourney Weaver. Aucune date de sortie n’est encore connue.

Le gigolo américain de Schrader

Le film de 1980 mettait en vedette Gere dans le rôle de l’escorte à prix élevé Julian Kaye, dont la clientèle de la haute société finance son style de vie somptueux et ses tenues élégantes. Après s’être impliqué avec la femme d’un politicien, un détective du département de police de Los Angeles nomme Kaye le principal suspect dans une affaire de meurtre. Alors que Kaye est innocente et était avec un client la nuit du meurtre, elle ne fournit pas d’alibi pour protéger son mariage.

Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, il a propulsé Gere au statut d’homme de premier plan et de sex-symbol. gigolo américain a longtemps été considéré comme l’un des films les plus stylés de la décennie, reconnu pour avoir popularisé Giorgio Armani. Le designer a été chargé de créer la garde-robe de Kaye. gigolo américain a été nominé pour un Golden Globe Award pour sa partition musicale, composée par Giorgio Moroder.

La nouvelle série reprendra 15 ans après le film, avec la sortie de prison de Julian. Le thriller suivra Julian alors qu’il navigue dans l’industrie moderne du travail du sexe à Los Angeles et explore les relations compliquées avec son ancien amant et sa mère.