Paul Scholes dit qu’il a « passé de meilleurs week-ends » après que la vidéo de lui mordant les ongles de sa fille soit devenue virale

Dans le court clip, on peut voir l’ancienne star de l’Angleterre et de Manchester United tenant un de ses pieds contre sa bouche. Il semble alors lui donner une coupe rapide des ongles avec ses dents.

Après avoir été postées ce week-end, les images sont depuis devenues virales et ont suscité de vives opinions sur les réseaux sociaux.

Et il s’avère que certains de ces messages ont également été envoyés directement à Scholes, 46 ans, qui a lui-même partagé une capture d’écran d’un message. des médias sociaux page pour donner aux abonnés un avant-goût de ce qu’il a reçu au cours des dernières 24 heures.

Scholes – qui est également le père des fils Arron et Aiden – n’a pas explicitement précisé pourquoi son week-end n’avait pas été si bon, ou la nature des messages qu’il avait reçus, mais la défaite désastreuse de Manchester United n’a pas pu aider.

Après le match, Scholes a suggéré que le milieu de terrain Paul Pogba avait fait preuve d’un manque de « discipline » et avait été « irrespectueux » envers Ole Gunnar Solskjaer et ses coéquipiers.

« Je pense que nous réalisons tous que cela a été difficile, je pense juste que le manager a été pris dans l’émotion du retour [against Atalanta in the Champions League] le mercredi soir.