Paul Scheer parle d’Archenemy, comment cela a-t-il été fait, Marvel’s 616 et bien plus [Exclusive]

Il y a des camées. Et puis il y a le Paul Scheer camée. Un favori des fans pour son travail sur La Ligue et réputé pour ses podcasts Comment cela s’est-il fait? et Non bobiné, la force comique de la nature tombe dans Ennemi juré comme un fusil de chasse au visage. Il ne reste pas longtemps dans les parages, mais il joue un rôle clé dans l’histoire. Et à son tour vole la vedette.

Paul Scheer n’est peut-être pas immédiatement reconnaissable comme le voyou graisseux Krieg, qui a lancé le deuxième acte de Ennemi juré comme une bombe atomique, mais dès qu’il fait clignoter son sourire caractéristique, il est immédiatement évident que nous allons nous régaler. Il donne le genre de performance dont on se souvient dans le cinéma de genre et attire les téléspectateurs pour des visionnements répétés. C’est un petit rouage dans la machine que le réalisateur Adam Egypt Mortimer a construit, mais un rouage très important néanmoins.

Ennemi juré C’est ce qui se passe lorsqu’un film de super-héros à gros budget est délibérément transformé en une affaire à petit budget. Et il brûle avec une énergie fougueuse qui est à la fois passionnante et choquante alors que tout se joue. L’histoire principale est centrée sur Joe Manganiello, qui peut ou non être un super-héros de la vie réelle se faisant passer pour un nomade de rue qui aime boire un verre occasionnel.

Max Fist (Manganiello) prétend être un héros d’une autre dimension qui est tombé à travers le temps et l’espace sur Terre, où il n’a aucun pouvoir. Personne ne croit ses histoires à l’exception d’un adolescent local nommé Hamster. Ensemble, ils descendent dans la rue pour éliminer le syndicat local de la drogue et son chef du crime vicieux connu sous le nom de The Manager, joué par Glenn Howerton. Paul Scheer Krieg est membre de ce syndicat de la drogue et il déclenche par inadvertance une chaîne d’événements dont il ne pourra jamais assister lui-même. Parce que le gars? Il n’est pas vraiment tout là.

Mais Paul Scheer l’est certainement. Il a été avec nous tout au long de la pandémie, offrant de nouveaux épisodes de ses deux podcasts Comment cela s’est-il fait? et Non bobiné. Il a toujours une application de textos pour les fans où il partage des choix de films et d’autres nouvelles passionnantes, servant de projecteur dans le brouillard des commandes au foyer constantes pour les personnes à la recherche de nouveaux divertissements.

Paul Scheer a récemment rencontré Paulington James Christensen III pour discuter de son camée glorifié Ennemi juré, qui, orné de shorts courts rouges chauds, est vraiment un spectacle à voir. Il plonge dans son amour pour le réalisateur Adam Egypt Mortimer et ses choix stylistiques vus dans le film. Scheer est un étudiant du cinéma, à la fois des classiques les plus estimés et de la plus haute poubelle jamais concoctée. Il est également un grand fan de bandes dessinées, donc tout cela a été pris en compte pour aborder le rôle de Krieg et en faire quelque chose de vraiment spécial pour les fans du genre des super-héros.

Paul Scheer nous donne également des mises à jour sur ses autres travaux en cours, tout en partageant un aperçu de son Comment cela s’est-il fait? Podcast. Il parle de son travail récent sur la série Disney + Marvel’s 616, qui comprend son documentaire Perdu et trouvé, tout en plongeant dans sa quête pour jouer un personnage de Marvel et ce que cela signifie pour lui. Il nous livre également une histoire hilarante sur Christoper Nolan Principe et regarder le film dans un drive-in avec sa femme.

Ennemi juré est dans certaines salles ce week-end et jouera sur les écrans Drive-In à travers le pays. Avec beaucoup de gens toujours en lock-out, Ennemi juré obtient également une sortie simultanée sur le numérique et sur demande le 11 décembre 2020. Il n’y a donc aucune excuse pour manquer cette tournure unique et dépravée de l’aventure typique des super-héros. Cela vaut la peine de regarder le camée de Paul Scheer, c’est l’une des grandes performances de 2020, aussi courte qu’elle soit.

