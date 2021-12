Paul Rudd rejoint le SNL Five-Timers Club

Au milieu d’un épisode limité de distribution et d’équipe, Paul Rudd, techniquement, a accueilli la finale de la saison SNL. Cela vient après qu’il a été nommé « l’homme le plus sexy du monde » de 2021, une sorte de tradition annuelle. Mais, comme l’a souligné à juste titre Kenan Thompson, la cinquième fois de Rudd, c’est rien de moins que « 4 fois et demie ». Il y avait également un manque d’audience en direct au milieu de la variante omicron COVID-19, avec un récent pic signalé aux États-Unis. Cependant, bien qu’il s’agisse d’un épisode inhabituel, Rudd est tout de même l’un des « cinq chronométreurs », un poste de cérémonie à SNL attribué à ceux qui ont animé l’émission cinq fois ou plus.

Inauguré à ce poste de cérémonie, Rudd a été félicité par des légendes de la comédie et d’anciens hôtes de SNL comme Tina Fey, Martin Short (qui n’a en fait accueilli que trois fois), Steve Martin et même Tom Hanks. Kenan Thompson, qui a fait une petite plaisanterie sur le fait que sa cinquième fois n’était pas techniquement à temps plein, a présenté sa veste cinq fois signature. Cependant, Rudd mérite tout le crédit qu’il obtient et profite de cette jolie veste que de nombreux hôtes recherchent, et doit être inauguré dans une division spéciale, bénéficiant d’une compagnie presque légendaire, en termes d’acteurs, d’actrices et de comédiens emblématiques.

Ceci, bien sûr, vient après la nouvelle pratiquement sur Internet que Paul Rudd a été nommé « l’homme le plus sexy du monde » pour 2021, un titre précédemment détenu par des noms tels que Idris Elba, The Rock et Michael B. Jordan. Rudd a toujours gardé de nombreux yeux sur lui, avec des détails secrets pour sa suite très attendue de Marvel à Ant-Man et la guêpe, Ant-Man et la guêpe : Quantumanie qui est confirmé pour jouer Rudd, Evangeline Lily, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer et Johnathan Majors, en tant que nouveau grand méchant de Marvel, Kang The Conquerer. Rudd bénéficie également du titre d’être dans certains des films les plus rentables de tous les temps, étant Avengers : guerre à l’infini et bien sûr, sa suite record, Avengers : Fin de partie.





Le SNL de cette semaine a été réduit à une simple compilation de faits saillants de la saison et de croquis préenregistrés. Tom Hanks, alors qu’il se rendait pour féliciter Rudd, a révélé que le plan initial était d’avoir un grand spectacle de Noël, comme SNL l’a fait ces dernières années. Cependant, en raison de l’épidémie soudaine de la variante omicron, SNL a fait la chose logique pour limiter le nombre de personnes et donc le risque de contracter le virus, alors que le monde essaie de se remettre des tragédies laissées par COVID, et dans une certaine mesure, continue de le faire encore aujourd’hui.

Avec cela servant de finale de la saison, de nombreux fans ont été déçus, mais comprenaient la précipitation de la situation de leur part. Leurs blessures se sont aggravées lorsque Charli XCX a annoncé sur Twitter qu’elle n’allait pas non plus se produire à SNL cette semaine-là non plus, malgré l’apparition du programme, citant le « personnel limité » comme raisonnement, ce qui est compréhensible et, rétrospectivement, inévitable. . Désormais, les fans attendent la saison à venir et espèrent qu’à la suite de cet épisode, les changements dus au COVID seront réduits au minimum et que la situation s’améliorera.









