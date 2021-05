Paul Rudd loue la performance WandaVision de Kathryn Hahn: qui d’autre pourrait faire ce qu’elle a fait?

Paul Rudd est fier de sa compatriote star de Marvel Cinematic Universe Kathryn Hahn pour sa fantastique performance dans la série à succès Disney + WandaVision. Lorsque la nouvelle série a été créée plus tôt cette année, elle a présenté Hahn sous le nom d’Agatha Harkness, marquant ses débuts dans le MCU. Les performances ont été acclamées par la critique et ont même permis à Hahn de remporter le prix du meilleur méchant aux MTV Movie & TV Awards.

Comme elle vient de s’impliquer dans le MCU, Agatha n’a pas encore partagé l’écran avec Ant-Man, mais Hahn et Rudd l’ont toujours partagé à de nombreuses reprises. Les deux ont travaillé ensemble six fois, ce qui comprend des films comme Notre frère idiot, Esprit d’aventure, et Présentateur: La légende de Ron Burgundy. Ensuite, les deux seront tous deux présentés dans les rôles principaux de la prochaine série Apple TV + The Shrink Next Door aux côtés d’un camarade Anchorman co-star Will Ferrell.

Dans le numéro de juin 2021 de Vanity Fair, Rudd a ouvert sa relation professionnelle avec Kathryn Hahn. Alors que l’acteur se régale, Hahn est tout aussi merveilleuse dans les coulisses qu’elle l’est devant la caméra.

« Kathryn est souvent non seulement la meilleure personne pour le rôle, mais aussi la meilleure personne sur le plateau. Sa personnalité est tellement joyeuse. Sans attitude. Kathryn le fait dans tout. »

Paul Rudd puis a souligné WandaVision, notant comment il s’est assuré de ne jamais manquer un seul épisode de la série populaire. Bien qu’elle ne soit rien de moins qu’une sainte hors caméra, Rudd a été impressionné par la crédibilité de Hahn en tant que méchant, allant jusqu’à dire que personne d’autre n’aurait jamais pu jouer le rôle comme elle l’avait fait.

« La température dans l’air change quand elle est dans la pièce à un 72 degrés beaucoup plus confortable et ensoleillé. Kathryn est une lumière tellement brillante. Quoi que vous fassiez, elle est en quelque sorte la MVP. [I’m still reeling from] comme elle était bonne [on WandaVision]. Je veux dire, mon Dieu, qui d’autre pourrait faire ce qu’elle a fait? Elle fait ce gloussement de sorcière fou, et vous l’achetez. Tu sais combien il est difficile de faire un gloussement de sorcière fou? «

La performance de Hahn n’était pas le seul éloge reçu par WandaVision aux MTV Movie & TV Awards. Sa co-vedette Elizabeth Olsen a également remporté un prix pour la meilleure performance dans un spectacle en raison de son rôle de Wanda Maximoff. Le combat Wanda contre Agatha a également valu à Hahn et Olsen un autre prix pour le meilleur combat, et WandaVision a également remporté le prix du meilleur spectacle. La chanson « Agatha All Along » de Hahn a été nominée pour le meilleur moment musical et la co-vedette Teyonah Parris a été nominée pour le meilleur héros.

Vous pouvez attraper Rudd et Hahn dans la prochaine série The Shrink Next Door. Écrit par Georgia Pritchett et réalisé par Michael Showalter, la série suit un psychiatre qui commence à s’implanter dans la vie d’un de ses patients. Will Ferrell et Casey Wilson sont également à l’affiche. Une date de sortie n’a pas encore été fixée, mais la série sera présentée en première sur Apple TV + dans le courant de 2021. Cette nouvelle nous vient de Vanity Fair.

