Paul Rudd fait sa fameuse farce à Conan O’Brien pour la dernière fois

Mais, bien sûr, le sketch n’a pas joué et – encore une fois – nous avons vu la scène de Mac et moi où la pauvre Jade Calegory (Eric Cruise) perd le contrôle de son fauteuil roulant et fonce dans un lac.

« Et vous diriez » ce film est vraiment important pour moi « et » j’y ai mis mon propre argent, et je me soucie vraiment de ça » – et ensuite vous tireriez cette merde à chaque fois. »