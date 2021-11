Paul Rudd désigne Ghostbusters: Afterlife comme la suite parfaite

« Ghostbusters » a réussi à devenir l’une de ces franchises dans lesquelles, quel que soit le niveau d’approche que l’on a envers le cinéma, au même titre que « Retour vers le futur » ou « Jurassic Park », n’importe qui s’est retrouvé avant lui. comme certains de ses téléspectateurs à un moment donné de sa vie. Et ce n’est pas pour rien puisqu’il s’agit de l’un des films les plus emblématiques à sortir durant les années 1980.

Après deux opus à succès sortis en 1984 et 1989 (et un reboot en 2016 dont personne ne préfère parler), nous ne sommes plus qu’à quelques jours du lancement d’un nouvel opus dans lequel une nouvelle génération de personnages rejoindra les vétérans Bill Murray. , Ernie Hudson et Dan Aykroyd.

« Ghostbusters: Afterlife » suit l’histoire de deux adolescents qui emménagent avec leur mère dans une immense et ancienne maison d’une ville rurale où ils commenceront peu à peu à découvrir leur mystérieux héritage familial car ils sont les petits-enfants d’Egon Spengler, enquêteur paranormal. qui a été joué par le regretté acteur et cinéaste Harold Ramis.

Le film a un scénario co-écrit et réalisé par Jason Reitman, fils d’Ivan Reitman, réalisateur original de la saga, il est donc évident que, dès sa conception, il existe un lien fort avec des sujets tels que l’héritage familial et les liens qui sont créés à travers cela, un sujet qui va bientôt se connecter avec les fans vétérans de la saga et les nouvelles générations de téléspectateurs.

Lors de la promotion du film, l’acteur Paul Rudd, chargé de jouer le professeur Grooberson, a partagé dans une conversation avec The Kansas City Star qu’il s’agissait d’une parfaite continuation pour la franchise. « Quelle façon parfaite de continuer cette histoire sur ces personnes et j’ai été touché par cela. Et j’étais comme ‘oh wow, quelle chose cool et incroyable d’en faire partie.’

Depuis ses débuts en tant que cinéaste, Jason Reitman a constamment reproché aux médias d’avoir insisté pour qu’il prenne les commandes de la saga « Ghostbusters ». Cependant, la mort de Ramis en plein développement du troisième volet, suivie de sa propre relation avec son père, est ce qui l’a motivé à remonter l’histoire dans « Afterlife », mettant fin à une attente qui s’est prolongée depuis un peu plus de 30 ans.